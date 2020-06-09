Balotelli vai ao CT do Brescia para treino, mas é barrado na entrada

A situação de Balotelli no Brescia parece cada vez mais insustentável. Depois da notícia de que o clube iria rescindir o contrato do atacante em função dos decorrentes atos de indisciplina, o italiano apareceu no centro de treinamentos da equipe na manhã desta terça-feira. Para sua surpresa, no entanto, funcionários informaram que ele não poderia entrar para a atividade.

De acordo com a "Sky Sports Italia", o jogador foi barrado por não apresentar documentos médicos que são obrigatórios no protocolo de saúde da equipe em meio à pandemia do coronavírus.#Balotelli si presenta all'allenamento con il #Brescia, ma viene cacciato ❌Qui il video ?Versione integrale ➡️ https://t.co/DU5RJWLi20#SportMediaset pic.twitter.com/DU4RHvhyPb— SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) June 9, 2020 Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o Brescia rescindiu o contrato do jogador nos últimos dias.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaSamu Castillejo, do Milan, é vítima de assalto na ItáliaKevin Trapp, do Eintracht Frankfurt, aponta vulnerabilidade do BayernNapoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do Valencia E MAIS: