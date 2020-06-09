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Balotelli vai ao CT do Brescia para treino, mas é barrado na entrada

Jogador chegou ao centro de treinamentos pela manhã, mas teve entrada impedida. Imprensa italiana afirma que foi por conta da falta de documentos em função da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 19:25

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 19:25

Crédito: Reprodução
A situação de Balotelli no Brescia parece cada vez mais insustentável. Depois da notícia de que o clube iria rescindir o contrato do atacante em função dos decorrentes atos de indisciplina, o italiano apareceu no centro de treinamentos da equipe na manhã desta terça-feira. Para sua surpresa, no entanto, funcionários informaram que ele não poderia entrar para a atividade.
De acordo com a "Sky Sports Italia", o jogador foi barrado por não apresentar documentos médicos que são obrigatórios no protocolo de saúde da equipe em meio à pandemia do coronavírus.#Balotelli si presenta all'allenamento con il #Brescia, ma viene cacciato ❌Qui il video ?Versione integrale ➡️ https://t.co/DU5RJWLi20#SportMediaset pic.twitter.com/DU4RHvhyPb— SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) June 9, 2020 Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o Brescia rescindiu o contrato do jogador nos últimos dias.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaSamu Castillejo, do Milan, é vítima de assalto na ItáliaKevin Trapp, do Eintracht Frankfurt, aponta vulnerabilidade do BayernNapoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do Valencia E MAIS:

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