Balotelli negocia com equipe da terceira divisão da Itália

Após assianar com o Brescia e uma passagem conturbada, Mario Balotelli pode deixar o clube. O CEO do Calcio Como, Michael Gandler, confirmou as negociações avançadas com o atacante italiano. - Existiram alguns contatos entre as duas partes. Os seus representantes estiveram conosco e ouviram a nossa proposta. Não posso dizer mais do que isto - disse Gandler ao "La Provincia di Como".
Apesar de disputar a Série C da Itália, o Calcio Como pertence à segunda pessoa mais rica da Indonésia, Robert Budi Hartono, cuja fortuna supera os 18 milhões de dólares (cerca de R$ 91 milhões).