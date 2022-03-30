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Balotelli lamenta Itália fora da Copa do Mundo: ‘Eu poderia ter marcado um gol’

Atacante ficou de fora da última convocação da seleção italiana mas revelou que não guarda mágoas do treinador Roberto Mancini
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 16:29

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:29

A Itália foi eliminada na repescagem das eliminatórias europeias após perder para a Macedônia do Norte e ficou de fora da Copa do Mundo de 2022. Fora da última convocação da seleção, Balotelli revelou à ‘Sky Sports’ o sentimento de decepção com a equipe por não ter conseguido a vaga.> Ídolo do Manchester United relembra período com Cristiano Ronaldo: 'Era bom, mas chato para c******'
- Com a Copa do Mundo em dezembro, eu tinha a possibilidade de retornar à seleção nacional. As portas não estavam fechadas para mim, eu perdi uma oportunidade importante também. É realmente doloroso ver a Itália fora - revelou. - Parece que só faço falta quando a Itália perde. Antes do jogo ninguém pensava nisso, depois é muito fácil dizer. Vi o jogo e tivemos ocasiões para marcar. Sou bom na frente do gol. Não quer dizer que se eu estivesse lá, teríamos vencido. Mas eu poderia ter marcado um gol - declarou o atacante. Atualmente no Adana Demirspor, clube da Turquia, Balotelli disse que não guarda mágoas do treinador e revelou que apoia a permanência de Mancini no cargo da seleção italiana. - Não nos falamos ainda, mas sempre gostei dele e estou muito feliz por ele ficar. As pessoas estão decepcionadas e tristes com a eliminação, mas não podemos esquecer que o Mancini rapidamente conquistou um time forte. Ninguém esperava que ele se tornasse campeão da Eurocopa. Ele merece continuar - disse Balotelli.
Crédito: (Foto:FABRICECOFFRINI/AFP

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