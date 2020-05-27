Balotelli falta treino no Brescia e relação com o clube fica estremecida

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O atacante Mario Balotelli voltou a ser manchete de forma negativa na mídia italiana. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o atacante não compareceu ao treinamento desta terça-feira do Brescia e não deu explicações ao clube. A relação entre equipe e jogador não é das melhores e o italiano pode deixar o time na próxima janela de transferências.

Na semana passada, o atacante se reapresentou para treinos com atraso em relação aos demais companheiros de Brescia e, por conta disso, começou a treinar em separado do restante do elenco. Balo estava fazendo trabalhos no campo destinado aos jogadores das categorias de base.

A expectativa agora é por conta da atitude do Brescia em punir ou não o atleta. Rumores vindos do País da Bota afirmam que o clube pode rescindir o contrato de Balotelli ao final da temporada.