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Balotelli falta treino no Brescia e relação com o clube fica estremecida

Jogador não se apresentou ao centro de treinamentos da equipe italiana nesta terça-feira e não se explicou. Italiano estava treinando em separado dos demais jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 21:49

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 21:49

Crédito: AFP
O atacante Mario Balotelli voltou a ser manchete de forma negativa na mídia italiana. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o atacante não compareceu ao treinamento desta terça-feira do Brescia e não deu explicações ao clube. A relação entre equipe e jogador não é das melhores e o italiano pode deixar o time na próxima janela de transferências.
Na semana passada, o atacante se reapresentou para treinos com atraso em relação aos demais companheiros de Brescia e, por conta disso, começou a treinar em separado do restante do elenco. Balo estava fazendo trabalhos no campo destinado aos jogadores das categorias de base.
A expectativa agora é por conta da atitude do Brescia em punir ou não o atleta. Rumores vindos do País da Bota afirmam que o clube pode rescindir o contrato de Balotelli ao final da temporada.
Super Mario, como é chamado, tem vínculo com o Brescia até junho de 2022. O italiano assinou com a equipe após recusar a proposta do Flamengo no meio do ano passado.E MAIS:Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach empatam sem gols na BundesligaWolfsburg goleia o Bayer Leverkusen fora de casa pela BundesligaComportamento de Götze na internet influenciou na decisão do Borussia em não renovar seu contratoPoulsen tem lesão confirmada e vira preocupação para o RB Leipzig E MAIS:

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