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Balotelli decide processar Brescia por não pagar o salário de março

De acordo com o 'Gazzetta dello Sport', após ser impedido de entrar no centro de treinamento, na última terça, guerra entre atacante e equipe italiana continua...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 12:47

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 12:47

Crédito: Balotell marcou apenas cinco gols nos 19 jogos que disputou com a camisa do Brescia (Divulgação Twitter @brescia_calcio
Após ser impedido de entrar no centro de treinamento, na última terça, a guerra entre o atacante Balotelli e o Brescia continua. Além dos constantes atos de indisciplina, o jogador resolveu processar o clube por não pagar o salário do mês de março, segundo o diário 'Gazzetta dello Sport'. Contudo, este pagamento é referente ao ordenado que os jogadores concordaram em suspender devido à crise imposta pelo coronavírus.
Vale lembrar que, na terça-feira, o jogador foi impedido de entrar no centro de treinamento por funcionários do clube. Conforme noticiado pela 'Sky Sports Itália', ele foi barrado por não apresentar documentos médicos que são obrigatórios no protocolo de saúde da equipe durante pandemia. A situação está insustentável e segundo o 'Gazzetta dello Sport', o Brescia rescindiu o contrato do jogador nos últimos dias.
Balotelli pede ao Brescia o pagamento integral do salário do mês de março, período em que o jogador se exercitava em casa seguindo as ordens das equipes técnica e médica do clube. Até o momento, a direção não comentou publicamente o pedido do jogador.
Enquanto o Brescia afunda na tabela, sendo o atual lanterna do Campeonato Italiano, com apenas 16 pontos em 26 jogos, Balotelli marcou apenas cinco gols dos 19 jogos que participou.
Nas últimas semanas, o presidente do clube, Massimo Cellino, fez duras críticas ao comportamento do atacante, citou as constantes faltas aos treinos e o não comprometimento com a equipe. Além disso, ele também assumiu que 'assinar com Balotelli foi um erro', em declaração à 'World Football Show' da rede britânica BBC.E MAIS:Inter de Milão busca Federico Chiesa, da Fiorentina, para substituir LautaroCavani não diminui pedida salarial: 12 milhões de euros por anoDortmund confirma que quer Achraf Hakimi emprestado por mais um anoAtivista LGBTI+ pede na Justiça apreensão do passaporte de NeymarFIFA permite que jogadores atuem por três clubes na mesma temporada E MAIS:

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