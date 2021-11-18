Balotelli afirma que sonha em voltar a jogar na seleção italiana

O atacante Mario Balotelli afirmou que gostaria de voltar a jogar pela seleção italiana. Em entrevista ao canal da Twitch "Ocw Sports", o centroavante de 31 anos e que atua no Adama Demirspor, da Turquia, disse que faria tudo para estar na Azzurra.- Eu me sinto bem e me sinto pronto para voltar à seleção nacional. Seria um sonho. Eu deixaria a Turquia a pé agora se soubesse que estaria convocado em março.

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O veterano que coleciona passagens polêmicas por Manchester City, Milan e Olympique Marseille afirmou que conversou com Roberto Mancini e sabe o que o técnico quer.

- Ele me disse o que esperava de mim para que eu pudesse voltar à seleção. O Mancini ainda não me ligou porque conhece o meu potencial e ainda não estou nesse nível. Tenho até março para chegar ao topo do meu futebol. Não estou tão longe do auge, mas tenho que trabalhar.

Em sua primeira temporada na Turquia, Balotelli já atuou em 12 partidas pela Super Lig, anotou cinco gols e contribuiu com duas assistências. A Itália irá jogar a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo e irá conhecer o seu primeiro adversário no próximo dia 26 de novembro.