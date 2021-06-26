Bale se irrita após eliminação do País de Gales e abandona entrevista

Principal nome da seleção do País de Gales, o meia-atacante Gareth Bale não conseguiu conduzir sua equipe às quartas de final da Eurocopa. Neste sábado, o time britânico foi derrotado para a Dinamarca nas oitavas de final e está fora do torneio. Após o jogo, o capitão se irritou em entrevista.

- Terminar como terminamos é decepcionante, mas os rapazes estão frustrados, com raiva, é compreensível após ser eliminado desse jeito. Foi falta (em um dos gols da Dinamarca). Acho que o árbitro foi influenciado pela torcida aqui, mas é o que é. Não tem muito o que ficar falando sobre isso. É frustrante. É tudo que podemos dizer. Não posso culpar o esforço dos rapazes, é o mínimo que temos que se espera, e estou orgulhoso deles - disse Bale.