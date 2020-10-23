Bale reconhece tempo sem jogar: 'Ainda estou um pouco fora de forma'

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Em campo por apenas 18 minutos contra o West Ham e por 62 na Liga Europa, Gareth Bale sabe que ainda não está na forma ideal. Para o galês, que retornou ao Tottenham nesta temporada, ainda falta chegar aos 100%.

- Estou um pouco fora de forma. É como se estivesse fazendo uma mini pré-temporada. Estou procurando recuperar a velocidade e, ao mesmo tempo, aproveito o retorno ao clube. Quando estiver 100% serei mais incisivo e espero contribuir ainda mais. De volta ao Tottenham após sete anos, Bale revelou que quer retribuir o apoio dos torcedores.