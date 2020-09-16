Bale está próximo de fechar com Tottenham, revela representante

Após confirmar que Bale tem grande interesse em retornar para o Tottenham na última terça-feira, o representante do jogador, Jonathan Barnett, conversou com a agência “AFP” e revelou que o negócio entre Real Madrid e o clube inglês está próximo de ser concretizado. O galês está perto de vestir a camisa do clube que defendeu entre 2007 e 2013.
- O negócio está próximo, mas ainda não está fechado. É uma negociação complicada.Os merengues querem vender o atacante em definitivo e receber um valor pela transferência, enquanto o Tottenham tenta diminuir as cifras pelo atleta. Além dos londrinos, o Manchester United também segue vivo na disputa e tem o dinheiro necessário para bancar a contratação do camisa 11.