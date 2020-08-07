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Bale é flagrado jogando golfe momentos antes da eliminação do Real Madrid para o Manchester City

Jogador ficou de fora da lista de relacionados para jogo contra a equipe inglesa pela Liga dos Campeões. Real Madrid perdeu novamente por 2 a 1 e está fora da competição...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 18:26

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 18:26

Crédito: Reprodução
Fora da lista de relacionados do Real Madrid para o duelo contra o Manchester City nesta sexta-feira, o atacante Gareth Bale foi flagrado jogando golfe em Madri horas antes do jogo de sua equipe.
Segundo o programa "El Chiringuito", o jogador praticava o esporte, o qual tem muito carinho, no momento em que o técnico Zinédine Zidane dava uma entrevista coletiva na Inglaterra. Segundo Zizou, foi o próprio Bale que pediu para não jogar.- Vou explicar, porque afinal se dizem muitas coisas. Temos uma relação de respeito entre treinador e jogador, isso é claro. O único que se pode dizer é que ele preferiu não jogar, nada além disso. O resto é entre mim e ele, uma conversa entre jogador e técnico que não vou contar. Respeito muito o Bale. As coisas de vestiário devem ficar dentro do vestiário.

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