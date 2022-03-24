  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bale decide, País de Gales elimina a Áustria e avança para a final da repescagem da Copa do Mundo
Bale decide, País de Gales elimina a Áustria e avança para a final da repescagem da Copa do Mundo

Galeses aguardam vencedor de partida entre Escócia e Ucrânia para definir vaga...

Publicado em 24 de Março de 2022 às 19:41

LanceNet

País de Gales venceu a Áustria por 2 a 1 e se classificou para a final da repescagem das Eliminatórias Europeias. Gareth Bale, atacante do Real Madrid, fez dois gols e foi quem decidiu a partida. Agora os galeses esperam o vencedor da partida entre Escócia e Ucrânia, para definir uma das vagas para a Copa do Mundo do Qatar O primeiro tempo em Cardiff foi equilibrado e foi a Áustria que criou as primeiras chances. Mas aos 25 minutos, em uma cobrança de falta, Bale cobrou no ângulo do goleiro Lindner para abrir o placar.
Na segunda etapa, os galeses foram superiores e logo no início Ben Davies passou para Bale ampliar o placar. No entanto, aos 20 minutos o próprio Davies fez um gol contra e diminuiu o placar para os austríacos.Ainda sem data para o segundo jogo, em razão da invasão russa ao país ucraniano, o País de Gales tenta a sua segunda participação em Copas. A única vez em que jogou foi em 1958.
Crédito: GarethBaleédeterminantenaclassificaçãodoPaísdeGales(PeterPowell/EFE

