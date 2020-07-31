Bale comunica a Giggs que deve permanecer no Real Madrid

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O atacante Gareth Bale garantiu ao treinador do País de Gales, Ryan Giggs, que não irá deixar o Real Madrid na próxima temporada, mesmo que a falta de minutos jogados possa custar uma vaga na Eurocopa de 2021, segundo o “The Mirror”. Aos 31 anos, o jogador não quer perder os 14,5 milhões de euros (R$ 88 milhões) garantidos por época até o fim do seu contrato, em 2022.

O comandante sofreu para classificar sua seleção para a Eurocopa e afirmou que a grande estrela da equipe não estava em suas melhores condições para competir. No entanto, o herói nacional e responsável por liderar seu país até a semifinal do torneio em 2016 deve estar presente na convocação.