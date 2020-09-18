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Bale chega ao centro de treinamento do Tottenham e ganha recepção calorosa de torcedores

Dezenas de torcedores esperaram pelo galês na porta do centro de treinamento. De carro, atacante se dirigiu ao local após desembarcar em Londres...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 11:05
Crédito: Bale chega a Londres para completar negociação com o Tottenham (David MIRZOEFF / AFP
Bale está de volta a Inglaterra. Após completar exames médicos na quinta-feira, o galês pegou voo da Espanha para Londres e, na manhã desta sexta-feira (18), chegou ao centro de treinamento do Tottenham, onde jogará por uma temporada.Ele estava acompanhado de Sergio Reguillón, outro atleta que vai deixar o Real rumo aos Spurs. O canal de televisão 'Sky Sports' flagrou a chegada do galês em solo londrino.
Após o desembarque, Bale foi de carro até o CT do Tottenham e recebeu o carinho dos torcedores no caminho. Além de algumas fotos, o atacante foi recepcionado por algumas dezenas de fãs antes de entrar no local (veja nos vídeos abaixo): Bale é um jogador muito querido pela torcida do Tottenham. Foi lá, em 2007, que o jogador começou a aparecer com destaque para o futebol mundial. Desde o início, ainda como lateral-esquerdo, foram seis temporadas, até a ida para o Real em 2013.
O Real buscava se livrar de Bale e seus altos salários, já que o jogador estava visivelmente insatisfeito em Madri. O Tottenham vai pagar cerca de 22 milhões de euros ao clube espanhol pelo empréstimo - valor suficiente para cobrir salário e taxa pedida.

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