Bale chega ao centro de treinamento do Tottenham e ganha recepção calorosa de torcedores

Bale está de volta a Inglaterra. Após completar exames médicos na quinta-feira, o galês pegou voo da Espanha para Londres e, na manhã desta sexta-feira (18), chegou ao centro de treinamento do Tottenham, onde jogará por uma temporada.Ele estava acompanhado de Sergio Reguillón, outro atleta que vai deixar o Real rumo aos Spurs. O canal de televisão 'Sky Sports' flagrou a chegada do galês em solo londrino.

Após o desembarque, Bale foi de carro até o CT do Tottenham e recebeu o carinho dos torcedores no caminho. Além de algumas fotos, o atacante foi recepcionado por algumas dezenas de fãs antes de entrar no local (veja nos vídeos abaixo): Bale é um jogador muito querido pela torcida do Tottenham. Foi lá, em 2007, que o jogador começou a aparecer com destaque para o futebol mundial. Desde o início, ainda como lateral-esquerdo, foram seis temporadas, até a ida para o Real em 2013.