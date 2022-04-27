Balanço financeiro: São Paulo registra aumento da dívida, mas cresce receita

O São Paulo publicou o balanço financeiro de 2021 nesta quarta-feira (27). O documento registra um aumento na dívida, mas um crescimento na receita gerada pelo clube. GALERIA Muito criticado, Muller deixa Record: veja as movimentações da imprensa esportiva em 2022

Em relação aos valores devidos pelo Tricolor, houve um acréscimo de 12%. Em 2021, o valor devido estava em R$ 574 milhões, enquanto neste ano, o clube apresentou um resultado de R$ 642 milhões.

Por outro lado, a diretoria conseguiu aumentar a receita de R$ 358 milhões para R$ 465 milhões, um aumento de 30%. O déficit também diminuiu, indo de R$ 129 milhões, para R$ 106 milhões em 2021. - Neste contexto, gostaríamos de registrar algumas recomendações para o exercício que se inicia, fundamentalmente no tocante a compra de forma severa o plano orçamentário projetado para 2022, diminuir conter os gastos e despesas de forma a diminuir a geral do clube e buscar investidores para o futebol profissional para assim ampliar nos as nossas receitas - disse o Conselho Fiscal em parecer.