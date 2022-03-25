Balanço anual do São Paulo é aprovado com expressiva votação

O balanço anual do São Paulo foi aprovado após votação no Conselho Deliberativo. Após reunião realizada na quinta-feira (26), no Salão Nobre do Morumbi, o sistema eletrônico foi disponibilizado nesta sexta-feira para que fosse feito o pleito. No total, 169 votos foram favoráveis (74,78%), 56 contrários (24,78%), 1 abstenção (0,44%). Em comparação com a eleição, a situação aumentou a sua vantagem. Na ocasião, foram 155 votos para Julio Casares, contra 78 para Roberto Natel.
O São Paulo apresentou déficit de R$ 106 milhões em 2021. No entanto, o Tricolor preferiu manter os jovens revelados nas categorias de base, como Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, e apostar no ganho esportivo e na valorização destes garotos.
A estratégia é semelhante a que foi utilizada pelo departamento de marketing, que chegou a jogar a maior parte do primeiro semestre de 2021 sem patrocinador máster, para fechar acordos mais vantajosos.