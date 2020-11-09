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Baixo aproveitamento de pontos impede o Figueirense de sair do Z-4

Nos últimos 10 confrontos, o Furacão venceu apenas dois jogos e não consegue deixar a zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 15:08

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:08

Crédito: Andrey de Oliveira/FFC
O Figueirense, um dos gigantes de Santa Catarina, passa por um momento delicado. Em baixa na Série B, o Furacão aparece na zona de rebaixamento e deixa o seu torcedor preocupado.No último fim de semana, o time comandado por Elano até pressionou o Operário-PR, mas caiu de rendimento na etapa final e conheceu mais uma derrota.
Com o placar, o Figueirense aparece na 18ª colocação, com 19 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Desempenho
Um dos pontos que deixa o torcedor do Figueirense com o sinal de alerta ligado é a falta de bons resultados. Nos últimos dez jogos, a equipe venceu apenas dois confrontos.

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