Baixo aproveitamento de pontos impede o Figueirense de sair do Z-4

Crédito: Andrey de Oliveira/FFC

O Figueirense, um dos gigantes de Santa Catarina, passa por um momento delicado. Em baixa na Série B, o Furacão aparece na zona de rebaixamento e deixa o seu torcedor preocupado.No último fim de semana, o time comandado por Elano até pressionou o Operário-PR, mas caiu de rendimento na etapa final e conheceu mais uma derrota.

Com o placar, o Figueirense aparece na 18ª colocação, com 19 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Desempenho