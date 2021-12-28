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futebol

Baixa! Jael desfalca o Ceará por seis meses

Atacante teve lesão na reta final da temporada e precisou passar por uma cirurgia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 11:34

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 11:34

O Ceará está em busca de um novo centroavante para a temporada 2022 e observa com carinho as oportunidades do mercado de transferências.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O grande motivo para a procura é a lesão de Jael, que passou por cirurgia e a previsão é que a sua recuperação dure ao menos seis meses.
Com Jael fora de combate, o Vozão terá que contratar uma nova peça, já que no primeiro semestre o time terá o estadual, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.
Desde a sua chegada ao Vozão, o atacante Jael disputou 34 partidas, anotou cinco gols e deu três assistências.
Crédito: AtacanteJaeldurantetreinonoCeará(FelipeSantos/CearáSC

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