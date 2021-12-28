Baixa! Jael desfalca o Ceará por seis meses

O Ceará está em busca de um novo centroavante para a temporada 2022 e observa com carinho as oportunidades do mercado de transferências.

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O grande motivo para a procura é a lesão de Jael, que passou por cirurgia e a previsão é que a sua recuperação dure ao menos seis meses.

Com Jael fora de combate, o Vozão terá que contratar uma nova peça, já que no primeiro semestre o time terá o estadual, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

Desde a sua chegada ao Vozão, o atacante Jael disputou 34 partidas, anotou cinco gols e deu três assistências.