Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Baixa: atacante do Grêmio está fora da reta final do Brasileirão

Contusão de Luiz Fernando aconteceu na derrota do Imortal para o São Paulo no último domingo (14)...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 16:46
Crédito: Lance que causou a contusão do atacante gremista (Lucas Uebel/Grêmio
Além do revés por 2 a 1 diante do São Paulo que atrapalhou os planos do Grêmio em assegurar seu espaço na fase de grupos da Libertadores, a equipe gaúcha ainda contraiu um desfalque para o que resta da temporada futebolística de 2020: o atacante Luiz Fernando. >A situação do Grêmio pensando na reta final do Campeonato BrasileiroIsso porque, na última rodada do Brasileirão, o jogador que entrou na etapa complementar recebeu um duro carrinho do lateral-esquerdo Reinaldo e saiu de campo com situação preocupante pela necessidade do uso de maca.
Exames foram realizados no atleta na última segunda-feira e o pior cenário se confirmou com a constatação de uma entorse no tornozelo esquerdo. Lesão essa que, em um primeiro momento, levaria seis semanas para que Luiz Fernando se reabilite totalmente, forçando-o a ficar de fora dos confrontos que restam pelo Campeonato Brasileiro diante de Athletico e Red Bull Bragantino.
Pensando nas finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, de qualquer forma o atleta que veio do Botafogo não poderia ajudar o Tricolor. Isso porque, tendo atuado pela equipe carioca em fases anteriores da competição válida por 2020, o regulamento não permite que um mesmo atleta jogue por dois times diferentes na mesma edição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados