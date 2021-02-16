Baixa: atacante do Grêmio está fora da reta final do Brasileirão

Crédito: Lance que causou a contusão do atacante gremista (Lucas Uebel/Grêmio

Além do revés por 2 a 1 diante do São Paulo que atrapalhou os planos do Grêmio em assegurar seu espaço na fase de grupos da Libertadores, a equipe gaúcha ainda contraiu um desfalque para o que resta da temporada futebolística de 2020: o atacante Luiz Fernando. >A situação do Grêmio pensando na reta final do Campeonato BrasileiroIsso porque, na última rodada do Brasileirão, o jogador que entrou na etapa complementar recebeu um duro carrinho do lateral-esquerdo Reinaldo e saiu de campo com situação preocupante pela necessidade do uso de maca.

Exames foram realizados no atleta na última segunda-feira e o pior cenário se confirmou com a constatação de uma entorse no tornozelo esquerdo. Lesão essa que, em um primeiro momento, levaria seis semanas para que Luiz Fernando se reabilite totalmente, forçando-o a ficar de fora dos confrontos que restam pelo Campeonato Brasileiro diante de Athletico e Red Bull Bragantino.