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futebol

Bailly renova seu contrato com o Manchester United

Novo vínculo vai até junho de 2024 e tem opção de extensão por mais um ano...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:32
Crédito: Divulgação/Manchester United
Eric Bailly permanecerá no Manchester United. Após rumores de que o zagueiro pudesse deixar o clube, os Red Devils anunciaram oficialmente a renovação do marfinense até 2024. O vínculo tem opção de extensão por mais uma temporada.
- Estou muito feliz. Esta decisão é algo em que não tive que pensar, adoro este clube e adoro jogar pelo Manchester United. Estou feliz e minha família também, está tudo bem. Agora que passou o momento da minha lesão e estou em forma e me sinto bem, e é isso. Um novo contrato é como um novo desafio e estou pronto para isso. Para mim, é um sonho estar aqui. É a minha quinta temporada e espero continuar aqui por muito tempo - disse o zagueiro.Bailly também revelou o desejo de conquistar a Liga Europa na temporada atual. O Manchester United está na semifinal e enfrenta a Roma, na próxima quinta-feira (29), às 16h.
- Estamos em uma boa posição. Temos a Liga Europa e estamos em segundo lugar no campeonato, o que é muito bom. Esperamos poder conquistar este troféu [Liga Europa] - é muito importante para nós e para os adeptos e para a época. Queremos terminar bem na Premier League também, tenho a certeza. Espero ganhar a Liga Europa nesta temporada. Teremos mais desafios na próxima temporada - espero que a Champions League - e, para mim, meu sonho é ganhar a Premier League, esse é o meu grande sonho.

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