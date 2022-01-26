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Bailly perde pênalti, Salah converte e Egito se classifica para as quartas de final da Copa Africana de Nações

Egípcios eliminaram Costa do Marfim nas penalidades por 5 a 4, após 120 minutos sem gols...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 15:57
Primeira colocada do Grupo E, a Costa do Marfim encarou o Egito, que ficou na segunda posição do D, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. Após 120 minutos sem gols, a disputa da vaga nas quartas foi para os pênaltis e os egípcios levaram a melhor. Eric Bailly desperdiçou uma penalidade, e Salah converteu o último para levar os 'Faraós' à próxima fase.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
O primeiro tempo foi bastante equilibrado, tanto na posse de bola, quando nas finalizações. As duas equipes chutaram ao gol sete vezes, sendo três com direção da meta adversária, no entanto ninguém conseguiu marcar. No segundo tempo, os marfinenses tiveram leve vantagem, com quatro finalizações no gol, obrigando o goleiro egípcio a fazer boa defesa.
Apesar da tentativa das duas equipes, o placar seguiu inalterado nos 90 minutos. No primeiro tempo da prorrogação, o Egito teve superioridade e chegou cinco vezes ao gol dos marfinenses, mas sem êxito. Nos últimos 15 minutos, já esgotadas, as equipes pouco criaram e os egípcios chutaram uma bola ao gol, contra nenhuma de Costa do Marfim.
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O confronto, então, foi decidido nas penalidades e o Egito levou a melhor, por 5 a 4. O zagueiro Eric Bailly perde uma das penalidades e Mohamed Salah converteu a última para eliminar os marfinenses. Nas quartas, os egípcios vão encaram o Marrocos, que eliminou Malawi na última terça-feira.
Crédito: SalahconverteuaúltimapenalidadequeclassificouoEgitoàsquartas(CHARLYTRIBALLEAU/AFP

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