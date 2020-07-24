Baiano: No sufoco, Vitória empata com o Bahia de Feira e deixa o G-4

Pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, Vitória e Bahia de Feira se enfrentaram no Barradão e terminaram empatados por 1 a 1. O resultado deixou os dois times com 12 pontos, mas o time de Feira de Santana vence no desempate e fica com a quarta colocação, o Leão está logo atrás.Na próxima rodada, o Vitória mede forças com o Doce Mel. Enquanto isso, o Bahia de Feira encara o Juazeirense.

O jogo

A etapa inicial foi pouco movimentada no Barradão. Sem ritmo, Vitória e Bahia de Feira não conseguiam encaixar o jogo e não davam trabalho aos goleiros rivais.

O destaque do Leão foi o meia-atacante Matheusinho, que tentava quebrar a marcação do adversário e municiar seus companheiros, mas eles não pareciam estar em tarde inspirada.

No segundo tempo o Bahia de Feira voltou melhor e teve boas chances antes dos 10 minutos. Na melhor delas, Pedro Pires recebeu um excelente cruzamento, mas cabeceou e parou no goleiro César.

Superior, o Bahia de Feira conseguiu o primeiro gol na casa dos 29 minutos. Após cruzamento, Marclei cabeceou a bola no travessão e no rebote mandou para dentro da rede, 1 a 0.