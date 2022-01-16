Baianão: Tudo igual entre Vitória e Juazeirense no Barradão

A estreia do Vitória no Campeonato Baiano não foi positiva. No Barradão, o Rubro-Negro ficou no empate por 1 a 1 com a Juazeirense.

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Calendário

No próximo domingo, o Vitória encara o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro. O Juazeirense recebe a Jacupiense, no Adauto Moraes.

Primeiro Tempo

Os primeiros 45 minutos foram agitados. Os dois times criaram boas oportunidades, mas o gol saiu mesmo com a Juazeirense. Em chute de fora da área, Patrik abriu o marcador. O empate veio na reta final, quando os visitantes erraram na saída de bola e Guilherme soltou o pé.

Segundo Tempo

Nos 45 minutos finais, a parte física caiu e pouca coisa aconteceu. O lance mais agitado veio aos 7 minutos, quando Ramon Baiano recolocou a Juazeirense em vantagem, mas o auxiliar apontou impedimento do zagueiro e anulou o tento. No fim, os dois times abraçaram o empate e deixaram o Barradão com um ponto na bagagem.