Bahia x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Neste domingo, o Bahia recebe o Botafogo, às 18h15, na Fonte Nova, pelo Brasileirão, em um confronto direto na parte de baixo da tabela. O Glorioso é o 14º, com 20 pontos e o Tricolor está uma posição abaixo, com um ponto a menos. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Coritiba, com 19 pontos.
O Botafogo viajou para Salvador com muitos desfalques em seu time titular e Flávio Tênius terá que fazer mudanças na equipe. Na última sexta, Diego Cavalieri e Warley testaram positivo para Covid-19 e estão fora contra o Bahia. Como Gatito já estava fora por lesão, Saulo deve ganhar a posição como goleiro da equipe.
Além deles, os atacantes Rhuan e Pedro Raul e o meia Honda serão poupados por questões físicas. Com isso, os jogadores aumentam a lista de desfalques do Botafogo, que já conta com Gatito Fernández, Lecaros, Marcinho e Lucas Barros, que estão fora por lesão. Ao todo, nove jogadores não estão em condições para o jogo na Fonte Nova.
A boa notícia fica por conta do retorno de Kalou. Com mais de 20 dias parado por causa de dores no tendão da coxa, o atacante viajou para Salvador e pode retornar ao time titular do Botafogo.
FICHA TÉCNICA:BAHIA X BOTAFOGO Data/Hora: 08 de novembro de 2020 / 18h15Local: Arena Fonte Nova, em salvador (BA)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Fabrício da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Capixaba; Gregore, Elias, Fessin, Élber, Daniel; Gilberto. Técnico: Mano Menezes.
Desfalques: João Pedro e Ernando.
BOTAFOGO: Saulo; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin, Kalou e Matheus Babi. Técnico: Flávio Tênius.
Desfalques: Honda, Rhuan e Pedro Raul (Poupados); Gatito Fernández, Lecaros, Marcinho e Lucas Barros (Lesionados); Diego Cavalieri e Warley (Covid-19)
PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Bahia, 15% em triunfo do Botafogo e apenas 5% acham o empate um resultado mais provável.