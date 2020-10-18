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Bahia x Atlético-MG. Onde seguir, palpites e prováveis times

Galo e Tricolor de Aço se enfrentam na segunda-feira, 19, em Salvador, pela 17ª rodada...
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Publicado em 

18 out 2020 às 14:25

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 14:25

Crédito: O time alvinegro vem de um empate em casa diante do Flu e busca abrir distância na liderança do Brasileiro-(Pedro Souza/Atlético MG
Bahia e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 19 de outubro, às 20h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de um empate em casa diante do Fluminense, o Galo quer os três pontos para abrir distância de seus perseguidores, Internacional e Flamengo, que estão com os mesmos 31 pontos do time mineiro, porém com um jogo a mais. O Atlético supera a dupla nos critérios de desempate. Jorge Sampaoli terá os retornos de Savarino, Alan Franco, e Junior Alonso, que cumpriram compromissos com suas seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Já Bahia, de Mano Menezes, vive uma fase de instabilidade, lutando para sair de perto da zona do rebaixamento. O Tricolor de Aço está na 16ª posição, com 16 pontos e vem de um suado empate com o Goiás, que gerou muita confusão e uma discussão áspera entre Enderson Moreira, técnico do Esmeraldino, com Mano, gerando a expulsão do treinador. FICHA TÉCNICA​BAHIA X ATLÉTICO-MG Data-Horário: 19 de outubro, às 20hEstádio-Local: Pituaçu- Salvador - (BA)Árbitro:Anderson Daronco(RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves(RS) e Michael Stanislau(RS)VAR:Daniel Nobre Bins(RS)Onde seguir; Tempo Real LANCE!, Premiere, Itatiaia-95,7 FM e Super FM-91,7 Bahia: Douglas Friedrich, Nino Paraíba,Lucas Fonseca,Juninho,Juninho Capixaba,Gregore, Elias,Daniel,Fessin,Gilberto ,Clayson Técnico: Mano Menezes Atlético-MG:Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o Galo é favorito para 40% da redação. Outros 35% creem no empate e apenas 25% acham que vai da Tricolor de Aço.

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