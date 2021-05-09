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Baggio sobre pênalti contra o Brasil em 1994: 'Sigo sem me perdoar'

Principal jogador da seleção italiana da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos perdeu cobranças que deu o título ao time dirigido por Parreira...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 10:03

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 10:03
Crédito: Roberto Baggio se lamenta até os dias atuais da Copa do Mundo de 1994 (Omar Torres / AFP
Roberto Baggio, considerado um dos principais jogadores italianos de todos os tempos, se lamenta até os dias atuais do pênalti desperdiçado contra o Brasil na final da Copa do Mundo de 1994. Em entrevista ao "La Republicca", o jogador explica o sentimento daquele momento.- Sigo sem me perdoar pelo pênalti desperdiçado na final do Mundial de 94 contra o Brasil. Não há religião que importe. Naquele dia, eu poderia me suicidar e não iria sentir nada.
Baggio conquistou o prêmio de Bola de Ouro em 1993, mas aos 54 anos está afastado do futebol. O atleta atuou pela Fiorentina, Juventus, Milan e Inter de Milão e encerrou a carreira no Brescia. O jogador conquistou uma Copa da Uefa, dois Campeonatos Italianos e uma Taça da Itália.

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