Baggio sobre pênalti contra o Brasil em 1994: 'Sigo sem me perdoar'

Roberto Baggio, considerado um dos principais jogadores italianos de todos os tempos, se lamenta até os dias atuais do pênalti desperdiçado contra o Brasil na final da Copa do Mundo de 1994. Em entrevista ao "La Republicca", o jogador explica o sentimento daquele momento.- Sigo sem me perdoar pelo pênalti desperdiçado na final do Mundial de 94 contra o Brasil. Não há religião que importe. Naquele dia, eu poderia me suicidar e não iria sentir nada.