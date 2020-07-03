Baeryn e Liverpool estão próximos de acordo para Thiago jogar nos Reds

Crédito: Ben STANSALL / AFP

O acordo entre Liverpool e Thiago está cada vez mais próximo de um final feliz para ambas as partes, de acordo com o “Sport Bild”. A operação deve girar em torno dos 35 milhões de euros (R$ 208 milhões) e faltam detalhes para a negociação ser concretizada. O meio-campista está satisfeito com a oportunidade de jogar na Premier League e por ter recebido o convite diretamente da boca de Klopp.

Os detalhes que faltam ser ajustados são em relação ao valor final e a forma de pagamento dos ingleses aos bávaros. O Bayern quer conseguir tirar o máximo que puder dessa venda e o Liverpool pretende parcelar o valor do atleta, além de fazer uso de variáveis no preço final. As informações apontam que o acerto pode acontecer nos próximos dias.