Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Baeryn e Liverpool estão próximos de acordo para Thiago jogar nos Reds

Restam detalhes referentes ao valor final do jogador e forma de pagamento, mas imprensa alemã indica que anúncio pode ser feito nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 12:39

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:39

Crédito: Ben STANSALL / AFP
O acordo entre Liverpool e Thiago está cada vez mais próximo de um final feliz para ambas as partes, de acordo com o “Sport Bild”. A operação deve girar em torno dos 35 milhões de euros (R$ 208 milhões) e faltam detalhes para a negociação ser concretizada. O meio-campista está satisfeito com a oportunidade de jogar na Premier League e por ter recebido o convite diretamente da boca de Klopp.
Os detalhes que faltam ser ajustados são em relação ao valor final e a forma de pagamento dos ingleses aos bávaros. O Bayern quer conseguir tirar o máximo que puder dessa venda e o Liverpool pretende parcelar o valor do atleta, além de fazer uso de variáveis no preço final. As informações apontam que o acerto pode acontecer nos próximos dias.
Thiago tem contrato até 2021 e não demonstrou intenção em renovar com o clube alemão, o que fez com que os bávaros procurassem um comprador para não perdê-lo de graça na próxima temporada. Em tempos de crise, será bom para o Bayern fazer caixa após ter concretizado a chegada de Leroy Sané.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados