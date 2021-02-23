Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Badiashile, do Mônaco, revela que recusou oferta do Manchester United no final da última temporada
Badiashile, do Mônaco, revela que recusou oferta do Manchester United no final da última temporada

Zagueiro francês é uma das revelações do clube e visto como uma das maiores promessas do futebol mundial. Para ele, permanecer foi a decisão correta...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:00

LanceNet

23 fev 2021 às 12:00
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Benoit Badiashile, jovem promessa do Mônaco, revelou que o Manchester United tentou contratá-lo por 25 milhões de euros na última temporada. Para ele, porém, a decisão correta foi de permanecer no clube francês.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
- Foi a decisão certa ficar em Mônaco. Acho que continuar com o clube que me revelou foi a decisão certa e isso transparece nesta temporada. Não me arrependo de ter ficado - disse à "RMC Sport".Na temporada atual, Badiashile se tornou titular regular do Mônaco. Foram 25 partidas, dois gols e uma assistência.
Além do francês, o Manchester United monitora outros nomes para o setor defensivo. Jules Koundé (Sevilla), Varane (Real Madrid) e Konaté (Leipzig) são outros alvos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados