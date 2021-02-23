Badiashile, do Mônaco, revela que recusou oferta do Manchester United no final da última temporada

Benoit Badiashile, jovem promessa do Mônaco, revelou que o Manchester United tentou contratá-lo por 25 milhões de euros na última temporada. Para ele, porém, a decisão correta foi de permanecer no clube francês.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
- Foi a decisão certa ficar em Mônaco. Acho que continuar com o clube que me revelou foi a decisão certa e isso transparece nesta temporada. Não me arrependo de ter ficado - disse à "RMC Sport".Na temporada atual, Badiashile se tornou titular regular do Mônaco. Foram 25 partidas, dois gols e uma assistência.
Além do francês, o Manchester United monitora outros nomes para o setor defensivo. Jules Koundé (Sevilla), Varane (Real Madrid) e Konaté (Leipzig) são outros alvos.