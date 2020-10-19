Badalado, Chelsea recebe o Sevilla em estreia da Liga dos Campeões

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Na estreia da Liga dos Campeões 20/21, o Chelsea recebe o atual campeão da Liga Europa, o Sevilla. A partida ocorrerá no Stamford Bridge, nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília).REFORÇOS CORRESPONDENDOApesar de não ter conseguido vencer na última rodada da Premier League contra o Southampton, Werner e Havertz mostraram que têm tudo para dar certo nos Blues. O atacante que veio do RB Leipzig marcou dois gols, enquanto a jovem promessa fez um. Os dois devem estar na equipe titular para amanhã.

OLHO NELESApesar de ter começado mal a temporada da La Liga (tem apenas sete pontos em quatro jogos), o Sevilla é o atual vencedor da Europa League. O clube espanhol não tem um bom aproveitamento na Champions League, mas com um time mais competitivo pode dar trabalho aos Blues.