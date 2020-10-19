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futebol

Badalado, Chelsea recebe o Sevilla em estreia da Liga dos Campeões

Partida será no Stamford Bridge, nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília)...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 16:45
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP / POOL
Na estreia da Liga dos Campeões 20/21, o Chelsea recebe o atual campeão da Liga Europa, o Sevilla. A partida ocorrerá no Stamford Bridge, nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília).REFORÇOS CORRESPONDENDOApesar de não ter conseguido vencer na última rodada da Premier League contra o Southampton, Werner e Havertz mostraram que têm tudo para dar certo nos Blues. O atacante que veio do RB Leipzig marcou dois gols, enquanto a jovem promessa fez um. Os dois devem estar na equipe titular para amanhã.
OLHO NELESApesar de ter começado mal a temporada da La Liga (tem apenas sete pontos em quatro jogos), o Sevilla é o atual vencedor da Europa League. O clube espanhol não tem um bom aproveitamento na Champions League, mas com um time mais competitivo pode dar trabalho aos Blues.
FALA, PROFESSOR- Concentração, foco e disciplina são ainda mais importantes contra adversários como o Sevilla. Fico falando sobre a necessidade de trabalho e como as coisas podem levar tempo. Estamos jogando com novos jogadores e é compreensível ter momentos em que falo sobre gerenciamento de jogos. Tem que ser trabalhado com o tempo. É uma lição a ser aprendida com o tempo - disse Lampard.

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