Azuriz vence a primeira no Paranaense e Rithely comemora: 'Bom para nos dar confiança'

A quarta rodada do Campeonato Paranaense reservou alegrias para a torcida do Azuriz. Nesta quinta-feira, a equipe, que tem como destaque o volante Rithely, recebeu o Maringá e conseguiu uma importante vitória por 3 a 0, a primeira no torneio e na temporada. Com o resultado, o Azuriz chegou à oitava colocação na tabela de classificação com quatro pontos, ultrapassando o adversário de hoje.
Jogando em casa e precisando do resultado, o Azuriz impôs seu ritmo de jogo desde o início da partida e abriu o placar logo aos 14 minutos, com Leandro Vieira. Aos 31, Cayo Tenorio, ex-Vasco, ampliou o marcador. Com a vantagem, a equipe soube administrar a vantagem e ainda chegou ao terceiro com, aos 23 minutos, com Berguinho, fechando o placar.
Principal contratação do Azuriz para o Campeonato Paranaense, o volante Rithely foi titular em todas as quatro rodadas do torneio. Ele falou sobre o início do trabalho e a importância da vitória de hoje.
'Estamos muito felizes por essa vitória, muito importante para a nossa equipe. Fizemos bons jogos até agora, mas os três pontos não estavam vindo por detalhes, então esse resultado de hoje foi muito importante para a nossa colocação na tabela e muito bom para nos dar confiança. Agora é seguir trabalhando para que possamos dar sequência nos resultados positivos e fazer um grande campeonato', afirmou.
O Azuriz volta a campo no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), quando enfrenta o Cianorte.