Azerbaijão x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Chegou a hora dos últimos momentos da atual Data-Fifa no futebol europeu. Nesta terça-feira, a seleção de Portugal encara o Azerbaijão pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias. O jogo, válido pelo Grupo A, acontece no Estádio Olímpico de Baku, às 13h (de Brasília).

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022AZERBAIJÃOLanterna do Grupo A, a seleção de Azerbaijão tem apenas um ponto conquistado em quatro partidas disputadas. No último fim de semana, contra a Irlanda, o time de Gianni De Biasi conquistou seu único empate em jogo fora de casa.

PORTUGALVice-líder do Grupo A, mas com os mesmo dez pontos que a Sérvia, líder da chave, os portugueses folgaram no fim de semana e fizeram um amistoso contra o Qatar (vitória por 3 a 1). Fernando Santos não terá à disposição o atacante Cristiano Ronaldo, que levou cartão amarelo contra a Irlanda e está suspenso.

+ Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!FICHA TÉCNICA

Azerbaijão x PortugalEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo A - 6ª Rodada​Data e horário: 07/09/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Baku (AZE)Árbitro: Marco Guida (ITA)Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Alessandro Costanzo (ITA)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

AZERBAIJÃO (Técnico: Gianni De Biasi)Mahammadaliyev; Huseynov, Medvedev, Haghverdi, Badalov e Salahly; Alasgarov, Qarayev, Mahmudov e Ozobic; Emreli.