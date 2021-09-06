Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Azerbaijão x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
futebol

Azerbaijão x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam no Estádio Olímpico de Baku, palco da última Eurocopa, e portugueses tentam voltar à liderança da chave. Suspenso, Cristiano Ronaldo não jogará...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 14:08
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Chegou a hora dos últimos momentos da atual Data-Fifa no futebol europeu. Nesta terça-feira, a seleção de Portugal encara o Azerbaijão pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias. O jogo, válido pelo Grupo A, acontece no Estádio Olímpico de Baku, às 13h (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022AZERBAIJÃOLanterna do Grupo A, a seleção de Azerbaijão tem apenas um ponto conquistado em quatro partidas disputadas. No último fim de semana, contra a Irlanda, o time de Gianni De Biasi conquistou seu único empate em jogo fora de casa.
PORTUGALVice-líder do Grupo A, mas com os mesmo dez pontos que a Sérvia, líder da chave, os portugueses folgaram no fim de semana e fizeram um amistoso contra o Qatar (vitória por 3 a 1). Fernando Santos não terá à disposição o atacante Cristiano Ronaldo, que levou cartão amarelo contra a Irlanda e está suspenso.
+ Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!FICHA TÉCNICA
Azerbaijão x PortugalEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo A - 6ª Rodada​Data e horário: 07/09/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Baku (AZE)Árbitro: Marco Guida (ITA)Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Alessandro Costanzo (ITA)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
AZERBAIJÃO (Técnico: Gianni De Biasi)Mahammadaliyev; Huseynov, Medvedev, Haghverdi, Badalov e Salahly; Alasgarov, Qarayev, Mahmudov e Ozobic; Emreli.
PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro; João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Rafa Silva, André Silva e Diogo Jota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados