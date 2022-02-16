Azeez Balogun é o segundo africano a jogar na base do São Paulo na 'Era Cotia'

Nesta quarta-feira (16), o São Paulo anunciou a contratação do atacante nigeriano Azeez Balogun, de 18 anos, para o time sub-20. Antes dele, outro africano também jogou na base do Tricolor: o meia-atacante Tyroane. Sul-africano, o jogador chegou na base são-paulina em 2006, então com 12 anos. Tyroane jogou no clube até 2014 e era visto como promessa. Na época, o meia fez amizade com alguns jogadores, como Matheus Reis, Serginho, Lucas Evangelista, Gabriel Novais e Pedro Leão. No sub-20, categoria que Azeez Balogun vai atuar, Ty, como é conhecido, realizou 30 jogos.

Na Copa São Paulo de Futebol Junior, ele realizou duas partidas e fez um gol. Apesar de ser uma 'aposta' de Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo na época, Tyroane não conseguiu chances no profissional e foi para o Grêmio. Hoje, ele atua no All Stars Cape Town, da África do Sul. Agora, o novo africano da base do São Paulo é Azeez Balogun. Ele assinou um contrato de empréstimo válido até fevereiro do ano que vem, com possibilidade de compra. Caso queira ficar com o atleta, o Tricolor precisará desembolsar 100 mil (R$ 516 mil).

Azeez pertence ao Unique Futbol Academy e é natural da cidade de Ibadan. O jogador tem 1,80m e nasceu no dia 1 de novembro de 2003. Ele foi descoberto pelo São Paulo em uma viagem de membros da diretoria da base para Nigéria, onde acompanharam um torneio de jovens e se interessaram pelo garoto.

ESTRANGEIROS NA BASETyroane e Azeez não são os únicos estrangeiros que fizeram parte das categorias de base do São Paulo. Além deles, Galeano (Paraguai), Facundo (Uruguai) e Zhang Yuanshu (CHina), fizeram parte do elenco. No entanto, o chinês não chegou a atuar.

Vale destacar que a reportagem fez o levantamento de jogadores que nasceram e viveram nos outros países. Atleta que nasceram fora do Brasil, mas que não viveram no exterior, ou chegaram no país ainda bebês não foram contabilizados.