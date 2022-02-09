Ayrton Lucas comenta intertemporada do Spartak Moscou e troca de comissão técnica

Com a paralisação do futebol russo devido ao rigoroso inverno do país, o Spartak Moscou está há pouco mais de três semanas no Emirados Árabes Unidos realizando uma intertemporada. Por conta dos maus resultados no campeonato nacional, o maior campeão da Rússia demitiu o treinador Rui Vitória ainda em 2021 e, para seu lugar, contratou o italiano Paolo Vanoli.Desde a sua estadia no país do Oriente Médio, o Spartak já realizou cinco amistosos, tendo vencido dois e empatado três. O brasileiro Ayrton Lucas marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 diante do Ural, em partida realizada na última terça-feira (8). O lateral-esquerdo falou dá importância do gol marcado.

- É importante, dá mais confiança pra mim, estamos corrigindo tudo que vínhamos errando nos jogos e quando voltar o campeonato vamos voltar fortes, buscando vencer a cada jogo.

Ayrton também falou sobre o ritmo imposto pela nova comissão técnica.

- Me sinto muito bem, estamos treinando em dois períodos todos os dias e isso é muito importante, porque estávamos parados. A gente vem fazendo um trabalho muito bom, tanto na parte física quanto na tática pra melhorar em todos os aspectos, quando voltar o campeonato estaremos preparados.

Na Rússia desde dezembro de 2018, quando foi comprado por cerca de 7 milhões de euros junto ao Fluminense, o potiguar já soma 103 partidas com a camisa Alvirrubra e renovou seu contrato com o clube até 2026.- É o que eu vinha buscando, nunca pensei em sair da equipe, fico muito feliz em estar sendo reconhecido e espero que a cada dia eu possa estar mostrando meu futebol e quem sabe terminar essa temporada com um título – disse.

O Spartak voltará a campo pela Liga Russa no dia 26 de fevereiro, quando enfrentará o CSKA. Com apenas 23 pontos em 18 rodadas, o time de Ayrton ocupa a modesta 9ª posição e está apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Já na Liga Europa, o cenário é bem favorável e o time de Moscou aguarda seu adversário para as oitavas de final da competição.