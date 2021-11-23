Ayrton Lucas chegará a marca de 100 jogos pelo Spartak Moscou em duelo contra o Napoli

Na tarde desta quarta-feira (24), o Spartak Moscou recebe o Napoli pela quinta rodada da Liga Europa. No primeiro confronto entre as equipes, o Spartak foi até o Estádio Diego Maradona e, de virada, venceu o time italiano por 3 a 2, única vitória da equipe russa no torneio que, com quatro pontos, ocupa a última posição do grupo, mas está apenas três pontos atrás do líder Napoli.Além de representar a sobrevivência do Spartak na competição europeia, o jogo também será mais especial para Ayrton Lucas, que chegará à marca de 100 jogos com a camisa Alvirrubra, se tornando o quinto brasileiro a alcançar tal número, Robson (141), Rafael Carioca (131), Welliton (126) e Ari (113) completam a lista de brazucas com a marca centenária.

Desde dezembro de 2018 na Rússia, quando foi comprado por sete milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época) junto ao Fluminense, o lateral esquerdo fez sua estreia em março de 2019 e desde então não saiu mais da equipe, perdendo apenas seis jogos desde então, todos por suspensão.

A regularidade e disponibilidade do brasileiro se comprova também pelos números. Na temporada de 2019/20 do Campeonato Russo foi o jogador do Spartak com mais dribles na competição, sendo também o primeiro defensor da lista e o oitavo no geral. Em 2020/21 o número foi ainda melhor, repetiu a liderança entre os defensores e os atletas da sua equipe e foi o sexto com mais dribles em toda a competição, sendo eleito para a seleção dos 33 melhores jogadores do campeonato.Com quatro gols e oito assistências nos 99 jogos, Ayrton espera repetir a boa atuação da partida na Itália, quando deu um passe para gol, para ajudar a equipe de Moscou a se manter viva na competição Europeia.

O confronto entre Spartak e Napoli acontece nesta quarta-feira (24), às 12h30 (horário de Brasília), na Otkrytie Arena.