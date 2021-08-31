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Ayrton Lucas apresenta ótimos números no Spartak Moscou e se torna um dos pilares da equipe

Titular absoluto, lateral brasileiro já soma 86 jogos pela equipe russa...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 16:03
Crédito: Divulgação / Spartak
Na sua quarta temporada na Rússia, Ayrton Lucas segue sendo um dos pilares do Spartak Moscou, clube com a segunda maior torcida do país. O lateral-esquerdo foi titular nos oito confrontos da equipe na temporada e não foi substituído em nenhuma das partidas.
Apesar dos resultados do time estarem abaixo do esperado, foram duas derrotas para o Benfica na fase classificatória da Champions League e são apenas sete pontos em seis rodadas no Campeonato Russo, o brasileiro tem apresentado ótimos números individuais.Com 60% de êxito nos dribles, Ayrton tem a segunda melhor marca de toda a liga no quesito e a sétima melhor em dribles totais, com 30. Número que é o segundo entre todos os defensores e o primeiro do Spartak. Com 16 corridas seguidas, o lateral é o atleta mais 'perseguido' do seu time e oitavo de todo o campeonato. Na defesa o potiguar também tem se destacado. Nas seis partidas já soma 45 duelos defensivos, segundo melhor número do Spartak.
As excelentes estatísticas não são novidades para o brasileiro. Na última temporada foi o sexto jogador com mais dribles no Campeonato Russo e também o sexto jogador mais ‘perseguido’, números que lhe renderam uma vaga entre os 33 melhores jogadores do torneio. Em 2019/20, foi o atleta com mais corridas seguidas de todo o campeonato e o oitavo em dribles totais.Ocupando a 10ª posição do Campeonato Russo, o Spartak terá a Data FIFA para arrumar a casa e deve voltar a campo apenas no próximo dia 12, quando enfrenta o FC Khimki, pelo campeonato nacional.

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