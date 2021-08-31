Ayrton Lucas apresenta ótimos números no Spartak Moscou e se torna um dos pilares da equipe

Crédito: Divulgação / Spartak

Na sua quarta temporada na Rússia, Ayrton Lucas segue sendo um dos pilares do Spartak Moscou, clube com a segunda maior torcida do país. O lateral-esquerdo foi titular nos oito confrontos da equipe na temporada e não foi substituído em nenhuma das partidas.

Apesar dos resultados do time estarem abaixo do esperado, foram duas derrotas para o Benfica na fase classificatória da Champions League e são apenas sete pontos em seis rodadas no Campeonato Russo, o brasileiro tem apresentado ótimos números individuais.Com 60% de êxito nos dribles, Ayrton tem a segunda melhor marca de toda a liga no quesito e a sétima melhor em dribles totais, com 30. Número que é o segundo entre todos os defensores e o primeiro do Spartak. Com 16 corridas seguidas, o lateral é o atleta mais 'perseguido' do seu time e oitavo de todo o campeonato. Na defesa o potiguar também tem se destacado. Nas seis partidas já soma 45 duelos defensivos, segundo melhor número do Spartak.