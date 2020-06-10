Ayala comenta sobre possível dupla entre Lautaro e Messi no Barcelona

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O ex-zagueiro e atual membro do corpo técnico da seleção argentina, Roberto Fabián Ayala, contou ao jornal “Olé” sobre a possibilidade de Lautaro Martínez e Messi se juntarem no Barcelona. O veterano acredita isso pode gerar uma vantagem para a albiceleste nas competições por conta do entrosamento que a dupla pode adquirir.

- Quanto mais partidos jogam, mais se conhecem. Mas tem que ver se Lautaro jogará ou não no Barça, porque não podemos esquecer que eles têm Suárez. É uma decisão importante que Lautaro deve tomar. Quanto mais possibilidades de jogarem juntos, mais vão se entender. Hoje Lautaro está em um clube muito importante e fazer gols na Itália não é fácil. Ayala também comentou da situação de Messi na seleção e como ele pensa que a equipe deve jogar com o craque.

- É um jogador mais maduro em todos os sentidos. Me parece que os jovens que têm menos partidas entenderam que queremos ser uma equipe com Messi e que cada um deve tomar o protagonismo que se necessita dentro dos times. Maradona não jogou sozinho em 1986. Ter o diferente é uma vantagem, mas do redor. Leo tem que ser uma peça a mais.