Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ayacucho-PER x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Tricolor estreia na competição continental contra o time peruano, fora de casa, nesta quinta-feira, às 21h30...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 18:00
O São Paulo inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (07), quando encara o Ayacucho-PER, pela primeira rodada do Grupo D, que é formado ainda por Jorge Wilstermann-BOL e Everton-CHI. As duas equipes empataram por 1 a 1 na última quarta-feira.  Pensando na estreia no Brasileirão, o técnico Rogério Ceni escalará um São Paulo mais alternativo. Os titulares, inclusive, sequer viajaram para o Peru e vão treinar no CT da Barra Funda. Sendo assim, o treinador deve dar oportunidade para alguns nomes como Nikão, Patrick e Rigoni.
Um desfalque certo é Gabriel Sara, que continua realizando trabalhos de fisioterapia, em recuperação de uma entorse no tornozelo. Outro que está no departamento médico é Rodrigo Nestor, também com entorse. Já o Ayacucho quer tirar proveito da altitude de 2.700 metros do estádio Garcilaso de La Vega. O clube peruano, fundado em 2008, busca embalar na temporada, já que vem de vitória por 3 a 2 sobre o Cajamarca. O Ayacucho está na 10ª posição do Campeonato Peruano, com dez pontos. São três vitórias, um empate e quatro derrotas.
O artilheiro do time é o meia uruguaio Cristian Techera, com seis gols, e que tem passagem pelo futebol canadense.
AYACUCHO-PER X SÃO PAULOLocal: Estádio Garcilaso de La Vega, em Cusco (PER)Data/Horário: 07/04/2022, às 21h30Árbitro: Augusto Aragon (EQU)Assistentes: Byron Romero (EQU) e David Vacacela (EQU)VAR: Não temOnde acompanhar: CONMEBOL TV e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
AYACUCHO-PERÍtalo Espinoza, Aldair Salazar, Hugo Magallanes, Minzún Quina e Mendieta; Edinson Chávez, Robert Ardiles, Morales e Cristian Techera; Eric Barrios e Nicolás Royón. Técnico: Alejandro Apud. Desfalques: -
SÃO PAULOVolpi, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan (Andrés Colorado), Patrick e Nikão; Rigoni, Marquinhos e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (lesionados)
Crédito: São Paulo estreia na Sul-Americana contra o Ayacucho-PER

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados