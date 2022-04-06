Ayacucho-PER x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (07), quando encara o Ayacucho-PER, pela primeira rodada do Grupo D, que é formado ainda por Jorge Wilstermann-BOL e Everton-CHI. As duas equipes empataram por 1 a 1 na última quarta-feira. Pensando na estreia no Brasileirão, o técnico Rogério Ceni escalará um São Paulo mais alternativo. Os titulares, inclusive, sequer viajaram para o Peru e vão treinar no CT da Barra Funda. Sendo assim, o treinador deve dar oportunidade para alguns nomes como Nikão, Patrick e Rigoni.
Um desfalque certo é Gabriel Sara, que continua realizando trabalhos de fisioterapia, em recuperação de uma entorse no tornozelo. Outro que está no departamento médico é Rodrigo Nestor, também com entorse. Já o Ayacucho quer tirar proveito da altitude de 2.700 metros do estádio Garcilaso de La Vega. O clube peruano, fundado em 2008, busca embalar na temporada, já que vem de vitória por 3 a 2 sobre o Cajamarca. O Ayacucho está na 10ª posição do Campeonato Peruano, com dez pontos. São três vitórias, um empate e quatro derrotas.
O artilheiro do time é o meia uruguaio Cristian Techera, com seis gols, e que tem passagem pelo futebol canadense.
AYACUCHO-PER X SÃO PAULOLocal: Estádio Garcilaso de La Vega, em Cusco (PER)Data/Horário: 07/04/2022, às 21h30Árbitro: Augusto Aragon (EQU)Assistentes: Byron Romero (EQU) e David Vacacela (EQU)VAR: Não temOnde acompanhar: CONMEBOL TV e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
AYACUCHO-PERÍtalo Espinoza, Aldair Salazar, Hugo Magallanes, Minzún Quina e Mendieta; Edinson Chávez, Robert Ardiles, Morales e Cristian Techera; Eric Barrios e Nicolás Royón. Técnico: Alejandro Apud. Desfalques: -
SÃO PAULOVolpi, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan (Andrés Colorado), Patrick e Nikão; Rigoni, Marquinhos e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (lesionados)