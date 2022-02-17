Avião do Manchester City passa por susto e faz pouso forçado em Liverpool

O Manchester City passou por um leve susto após ter goleado o Sporting pela fase de oitavas de finais da Champions, fora de casa. O avião no qual o elenco dos Citizens retornava de Lisboa precisou fazer um pouso forçado em Liverpool, a 48km de Manchester, por conta dos fortes ventos causados pela tempestade Dudley.A aeronave tentou pousar em Manchester às 16h47 no horário local (13h47 de Brasília). Depois de outras tentativas, o piloto desviou da rota e teve que seguir para o Aeroporto John Lennon, chegando quase meia hora depois ao local.

- Podemos confirmar que o avião que levava a equipa principal de Lisboa aterrissou em segurança em Liverpool, depois de fortes ventos forçarem um desvio de Manchester - disse o clube através de seu Twitter. O perfil do Aeroporto John Lennon, em Liverpool, também utilizou o seu twitter para falar sobre o assunto e tranquilizar os torcedores.

- É ótimo receber o Manchester City na capital do futebol da Inglaterra esta tarde, depois que seu voo foi desviado de seu aeroporto de origem devido aos fortes ventos - escreveu o Aeroporto de Liverpool, no Twitter. Os Sky Blues voltam a campo neste sábado, às 14h30, em duelo contra o Tottenham, pela Premier League, a qual lidera com 63 pontos.