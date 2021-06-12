Avaí x Brusque: prováveis times, onde assistir e desfalques do duelo catarinense pela Série B

Confronto de opostos entre os dois times de Santa Catarina, neste domingo, 13 de junho, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto o Avaí, que está na zona de rebaixamento, busca reagir na competição, o Brusque vive ótima fase e tenta manter o 100% de aproveitamento. Apesar da diferença de posição na tabela, não há vantagem para ninguém nos confrontos de 2021 entre as duas equipes. Em três partidas, uma vitória para cada lado e um empate.Apesar do Leão da Ilha ter sido eliminado pelo Athletico-PR na Copa do Brasil e ainda não ter vencido pela Série B, o time do coração do tenista Guga está invicto jogando dentro de casa em 2021. São 15 partidas sem perder na Ressacada, sendo 9 vitórias e 6 empates. Um fato curioso é que essa última derrota em seus domínios foi exatamente jogando pela Série B, contra o CRB, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato de 2020.