Avaí volta a decepcionar e continua no Z-4 da Série B

Crédito: Rosiron Rodrigues / GEC

O sinal de alerta está definitivamente ligado no Avaí. Na noite da última terça-feira, o Leão foi até a Serrinha e acabou derrotado pelo Goiás por 3 a 0.

Com o revés fora de casa, o time de Santa Catarina permaneceu na zona de rebaixamento, fato que deixaram todos os componentes preocupados.

Até o momento, em cinco partidas disputadas, o Avaí somou apenas uma vitória e um empate, o que deixa a equipe na 18ª colocação, com 4 pontos.