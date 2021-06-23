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Avaí volta a decepcionar e continua no Z-4 da Série B

Leão foi superado pelo Goiás e permanece dentro da zona da degola da Segunda Divisão...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 11:38

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:38

Crédito: Rosiron Rodrigues / GEC
O sinal de alerta está definitivamente ligado no Avaí. Na noite da última terça-feira, o Leão foi até a Serrinha e acabou derrotado pelo Goiás por 3 a 0.
Com o revés fora de casa, o time de Santa Catarina permaneceu na zona de rebaixamento, fato que deixaram todos os componentes preocupados.
Até o momento, em cinco partidas disputadas, o Avaí somou apenas uma vitória e um empate, o que deixa a equipe na 18ª colocação, com 4 pontos.
O primeiro time da zona de rebaixamento é o Vila Nova, que tem 5 pontos conquistados, mas a ordem é reagir o quanto antes para evitar surpresas desagradáveis nas próximas jornadas.

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