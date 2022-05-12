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Avaí vira a chave na temporada e alcança melhor início na Série A de sua história

Equipe catarinense reverte atuações ruins e aparece entre os quatro melhores colocados do Brasileirão...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 14:34
Após começo difícil no estadual, equipe catarinense reverte atuações ruins e chega à 7ª rodada do Brasileirão entre os quatro melhores colocados
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O início do Brasileirão Série A 2022 entrou para a história do Avaí. Após confirmar a vitória sobre o Coritiba por 2x1 pela quinta rodada, o Leão chegou aos 10 pontos conquistados no campeonato e, assim, alcançou a melhor campanha em inícios de Série A de sua história. O atual desempenho, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota superou (e muito) as marcas dos anos de 2010 e 2015, quando o Leão buscou 7 pontos nos 5 primeiros jogos.
Com o Avaí inserido no G-4 do Brasileirão, em 3º lugar (atrás de Corinthians, Santos e à frente de América-MG), o presidente Júlio César Heerdt comemora o bom início e o recorde conquistado. 'É um início extremamente importante, sem dúvida. Uma marca que entra para a história do clube e sabemos o valor que isso tem. Ficamos felizes porque desde o início da minha gestão estamos trabalhando ao máximo para produzir um ambiente de apoio do nosso torcedor, não à toa conquistados vitória em todos os jogos que disputamos em casa', declara Heerdt.
Apesar da satisfação, o presidente lembra que ainda há muito campeonato pela frente e ressalta que o objetivo principal do Avaí é a permanência na Série A. 'Temos, talvez, a menor folha da Série A, algo em torno de 1,5 milhões por mês, então, nosso planejamento passa por tirar 100% de quem estiver aqui. A marca do Avaí será trabalhar com excelência em todos os setores do clube para potencializar nossos resultados e ir em busca de garantir nossa permanência na elite', pondera.
Para o vice-presidente Bruno Comicholi, este rendimento histórico no início do Brasileirão é fruto de um planejamento que priorizou modernizar o clube. 'O Avaí geria seu futebol conforme as pessoas que estavam no momento e tivemos que fazer uma ruptura para mudar isso, dar uma cara nova ao Avaí. Contratamos pessoas, em especial de cargos de gestão, para moldar os processos internos do clube e criar um modelo profissional de gestão. Passamos a vislumbrar um projeto, criar planejamento, métodos de avaliação e, principalmente, definir objetivos para o trabalho de todos os envolvidos', detalha.
Em campo, a profissionalização dos departamentos do clube refletiu em melhoria significativa no dia-a-dia de treinamento e preparação para os jogos. Visando maximizar o desempenho dos atletas e comissão técnica, o clube fundou o departamento de performance e saúde e investiu na aquisição de equipamentos de tecnologia, principalmente para área de fisiologia e preparação física. O treinador Eduardo Barroca explica como tudo isso vem auxiliando o seu trabalho à frente do elenco avaiano:
'O pensamento de focar totalmente no nosso trabalho diário trouxe resultados muito importantes para a preparação. Olhando para o que podíamos fazer, foi possível acertar os pontos que eram necessários e ajustar tudo para entrar forte na Série A. As aquisições em tecnologias e as novas filosofias implementadas tanto nos membros da comissão técnica quanto nos demais setores administrativos elevaram ao máximo o nível de todos os profissionais', declara o treinador.
Na missão de manter a boa sequência e se garantir entre os primeiros colocados do Brasileirão, o Avaí volta à campo no próximo domingo, para enfrentar o Athletico Paranaense na Arena da Baixada.
Crédito: (Foto:Divulgação/FelipeDalke/Coritiba

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