Avaí vence, sobe para o 3º lugar na Série B e praticamente 'enterra' as chances de acesso à elite do Cruzeiro

O Cruzeiro está praticamente sem chances de acesso ao ser derrotado pelo Avaí por 1 a 0, nesta sexta-feira, 22 de outubro, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Lourenço fez o gol da vitória do clube catarinense no segundo tempo.
+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos jogos
AVAÍ (Técnico:Claudinei Oliveira) Glédson; Edílson (Iury, aos 35’-2ºT), Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva (Márcio Cerrato, aos 25’-2ºT), Lourenço (Valdívia, aos 35’-2ºT) e Jean Cléber; Jadson (Vinicius Leite, aos 9’-2ºT), Copete e Romulo (Getúlio, aos 9’-2ºT). CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, Lucas Ventura (Ariel Cabral, aos 17’-2ºT), Flávio, Marco Antônio (Wellington Nem, aos 36’-1ºT), Bruno José, Thiago (Marcelo Moreno, aos 40’-1ºT) e Vitor Leque (Marcinho, aos 18’-2ºT)