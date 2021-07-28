Avaí vence Remo em jogo atrasado e entra no G4 da Série B

O Avaí está no G4 da Série B. A equipe catarinense venceu o Remo, na noite desta quarta-feira (28), no Estádio da Ressacada, por 1 a 0, em jogo atrasado da 5ª rodada da Segunda Divisão. O gol foi marcado pelo atacante Júnior Dutra.
A vitória levou o Avaí ao G4 da Série B, com 25 pontos somados em 14 jogos e garantiu aos comandados de Claudinei Oliveira a terceira posição, com a mesma pontuação do vice-líder, Coritiba.
A derrota na Ressacada estacionou o Remo na posição inicial da rodada, o 13º lugar, com 16 pontos. Apesar da derrota, o resultado mantém a equipe paraense fora do Z4, com quatro pontos na frente de Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro - times com 12 pontos dentro da zona de rebaixamento.
Primeiro tempo:
Os primeiros 45 minutos do jogo na Ressacada foi de pressão dos donos da casa, que pressionaram desde o primeiro minuto com boas chegadas dos laterais João Lucas e Diego Renan.
Após segurar a pressão do Avaí, os visitantes chegaram com perigo pela primeira vez com destaque aos 24 minutos. Após escanteio de Erick Flores, Victor Andrade se desmarcou e cabeceou, mas a bola foi para fora da meta de Glédson.
A resposta do Avaí saiu logo aos 25 e 26 minutos, com João Lucas e Vinícius Leite. Na primeira oportunidade, o lateral chutou de fora da área para ótima defesa de Vinícius. Na sequência, Vinícius Leite balançou as redes do Remo após cruzamento de Valdivia, mas a arbitragem marcou falta do meia-atacante dos donos da casa no lateral-direito visitante Thiago Ennes.
Segundo tempo:
O primeiro lance da etapa complementar saiu aos quatro minutos e foi dos visitantes. Felipe Gedoz recebeu bom passe, invadiu a área e chutou cruzado para boa defesa de Glédson.
A chegada ao ataque do Avaí saiu ainda nos momentos iniciais do segundo tempo, aos seis minutos, com Valdivia. O meia recebeu ótimo passe de Vinícius Leite, invadiu a área e soltou o pé para mais uma excelente defesa do arqueiro Vinícius.
Aos 21 minutos o Avaí perdeu uma grande chance. Wesley Soares cruzou para dentro da área e a bola passou na frente de Renato, que não conseguiu a finalização.
Avançando para o ataque, o Avaí chegou com perigo novamente aos 32 minutos. O atacante Júnior Dutra chutou no cantinho e obrigou mais uma bela defesa do arqueiro do Remo. No rebote, o próprio avançado chutou, mas desta vez para fora da meta paraense.
O placar da Ressacada foi alterado pela primeira vez na noite desta quarta-feira aos 34 minutos. Após pênalti por bola na mão do lateral-esquerdo Igor Fernandes dentro da área, Júnior Dutra bateu no canto direito, o goleiro até acertou o canto, mas não chegou na bola.FICHA TÉCNICAAVAÍ X REMO:
Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)Data e hora: 28/07/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)Cartões amarelos: Diego Renan, Bruno Silva (AVA); Romércio, Dioguinho, Wellington Silva (REM)
GOLS: Júnior Dutra (34'/2°T) (1-0)
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)
ESCALAÇÃO: Glédson; Diego Renan, Rafael Pereira, Betão e João Lucas (Iury, aos 30/2ºT); Bruno Silva, Marcos Serrato (Wesley Soares, aos 19/2ºT), Valdivia (Júnior Dutra, aos 18/2ºT) e Vinícius Leite (Jean Cléber, aos 41/2ºT); Renato (Gustavo Modesto, aos 41/2ºT) e Copete.
REMO (Técnico: Felipe Conceição)
ESCALAÇÃO: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva, aos 43/2ºT), Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchoa, Arthur (Renan Gorne, aos 43/2ºT) e Felipe Gedoz; Matheus Oliveira (Dioguinho, aos 22/2ºT), Erick Flores (Wallace, aos 38/2ºT) e Victor Andrade (Lucas Tocantins, aos 22/2ºT).