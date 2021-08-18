Avaí vence o Sampaio Corrêa fora de casa e assume a vice-liderança da Série B

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em pleno estádio Castelão, em São Luís, o Avaí venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 2 a 0. O primeiro gol saiu na etapa inicial com Copete, após bela tabela com Getúlio. O segundo foi na etapa complementar em belo arremate de Lourenço. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o resultado, o Leão alcançou a vice-liderança da competição e agora soma 33 pontos. Já a Bolívia Querida permanece na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 30 pontos ganhos.

CALENDÁRIONa próxima rodada, o Avaí recebe o Coritiba, na Ressacada, em Florianópolis, sexta-feira (dia 20 de agosto). Já o Sampaio Corrêa visita o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, domingo (dia 22 de agosto).

A partida

COMEÇO DE JOGO ANIMADOOs primeiros 20 minutos no estádio Castelão, em São Luís, foram movimentados, mas sem grandes chances de gol. O Avaí foi quem teve mais a bola, só que o lance mais agudo foi do Sampaio Corrêa. Daniel Costa resolveu arrematar de fora da área e soltou a bomba. O goleiro Gledson caiu no canto e conseguiu efetuar a defesa.

COPETE ABRE O PLACARAos 29 minutos, Copete partiu com a bola em velocidade, passou para Getúlio, que devolveu para o atacante. O colombiano saiu cara a cara com o goleiro da Bolívia Querida e só escolheu o canto para inaugurar o marcador: 1 a 0 para o Avaí.

AVAÍ QUASE AMPLIOUO Leão aproveitou que a Bolívia Querida sentiu o gol e aproveitou para criar duas grandes oportunidades para ampliar o placar. Só que Marcos Serrato e Copete finalizaram para fora suas oportunidades.

SAMPAIO CORRÊA APOSTA NA BOLA ÁREA E QUASE EMPATAA Bolívia Querida não conseguiu criar nada na base do toque de bola para empatar o jogo e passou a apostar no fim do primeiro tempo na bola área. E em dois cruzamentos, Nilson Junior e Jean Silva quase igualaram o placar em cabeçadas.

SAMPAIO CORRÊA VOLTA MELHOR PARA SEGUNDO TEMPO E QUASE EMPATAA Bolívia Querida voltou determinada para etapa complementar a igualar o placar. Das chances criadas, a mais clara foi aos 5 minutos, quando Jackson cabeceou a bola rente ao travessão e marcou o gol.

AVAÍ MATA O JOGOO bom começo de segundo tempo do Sampaio Corrêa passava a impressão que o empate surgiria a qualquer momento, mas o time do Avaí teve a tranquilidade para segurar a pressão e ampliar o marcador. Lourenço recebeu ótimo passe e soltou a bomba no canto para fazer: 2 a 0, aos 20 minutos.

CADA TIME CRIA UMA CHANCE PARA MARCARApós o segundo gol do Avaí, cada time teve uma boa oportunidade para marcar. Primeiro foi Ciel que perdeu uma chance inacreditável para Bolívia Querida. A resposta do Leão veio com Copete, que não conseguiu superar o goleiro do time maranhense.