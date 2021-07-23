Avaí vence o Operário-PR e encosta no G-4 do Brasileiro da Série B

No estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí venceu o Operário-PR pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória do Leão da Ilha saiu aos 34 minutos, após bobeada do goleiro Simão, Copete aproveitou e marcou o gol da vitória dos catarinenses.Com o resultado, o Avaí sobe para a 5ª colocação, com 21 pontos. Já o Operário-PR está em 10º lugar, com 18 pontos

CALENDÁRIONa próxima rodada, o Operário-PR enfrenta o Coritiba, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Já o Avaí recebe o Brasil de Pelotas, na Ressacada, em Florianópolis. Ambas as partidas serão disputadas no dia 25 de julho.

A partida

PRIMEIRO TEMPO

JOGO MOVIMENTADO NO INÍCIO DA PARTIDAAvaí e Operário-PR fizeram um começo de jogo interessante e com as duas equipes procurando pressionar. Apesar das defesas estarem muito bem posicionados e fazendo o possível para neutralizar os ataques, os dois conseguiram criar oportunidades.

Aos 13 minutos, Djalma Silva conseguiu fazer boa jogada e bateu de fora da área, ele só não contava que Glédson estava muito bem posicionado e conseguiu defender. A resposta do Avaí veio em cobrança de falta. Edílson soltou a bomba da intermediária, mas Simão espalmou.

JOGO FALTOSO, MUITO CARTÕES AMARELOS E SÓ UMA CHANCE PERIGOSAO restante do primeiro tempo foi marcado por muitas faltas por parte das duas equipes. O Avaí cometeu nove faltas, enquanto o Operário fez 13. O número de cartões amarelos também foi elevado, mas o que quase não cresceu foram as oportunidades de perigo. Apenas um assustou.

Aos 27 minutos, Djalma Silva recebeu pelo lado esquerdo, invadiu a área e soltou o pé. Glédson fez uma ótima defesa e conseguiu evitar que o Fantasma fosse para o intervalo com vantagem no marcador.

SEGUNDO TEMPO

AVAÍ PRESSIONA NO INÍCIO DA ETAPA COMPLEMENTARO Leão da Ilha voltou do intervalo criando oportunidades para marcar. Foram duas chances em 10 minutos. Na primeira, Copete fez boa jogada e deu para Lourenço. O meia chutou cruzado, mas a bola passou “lambendo” a trave e não entrou. A segunda foi em chute de Serrato de fora da área, mas Simão conseguiu fazer a defesa.

O OPERÁRIO TAMBÉM ASSUSTAApós o começo bom do Avaí na etapa complementar, o jogo caiu um pouco no aspecto chances de gol. Um novo momento de perigo só voltou a acontecer aos 23 minutos. Djalma recebeu na área e bateu forte, Glédson defendeu e salvou o Leão da Ilha

AVAÍ MARCA O GOL E GARANTE A VITÓRIAApós quase tomar o gol, o treinador do Avaí resolveu mexer no time para tentar melhorar seu time e vencer a partida. Mas o Leão da Ilha contou com a ajuda do adversário para marcar. Simão, goleiro do Operário-PR, saiu errado, Rodolfo Filemon não conseguiu controlar e ela sobrou para Copete. O atacante aproveitou e marcou o gol: 1 a 0 Avaí, aos 34 minutos.