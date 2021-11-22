Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Avaí vence o Náutico fora de casa e entra no G-4

Com o resultado, time catarinense chega na última rodada com grandes chances de conquistar o acesso; Timbu só cumpre tabela na 38ª rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 22:21

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 22:21

Em pleno estádio dos Aflitos, em Recife, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí venceu o Náutico pelo placar de 2 a 1. A vitória do Leão da Ilha começou a ser construída com o gol marcado por Getúlio no início da primeira etapa. No segundo tempo, o segundo do time catarinense foi anotado por Renato. O Timbu ainda diminuiu o placar com Djavan, mas já era tarde.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o resultado, o Leão da Ilha subiu para a 3ª colocação, com 61 pontos ganhos e chega em ótimas condições na última rodada para conquistar o acesso. Já o Timbu permanece na 8ª posição, com 52 pontos e só cumpre na tabela na última rodada.
CALENDÁRIONa última rodada, o Náutico encerra sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 25 de novembro, no Mineirão, contra o Cruzeiro. Já o Avaí enfrenta o Sampaio Corrêa, dia 28 de novembro, na Ressacada.
A partidaCOMEÇO DE JOGO MOVIMENTADO E COM GOL DO AVAÍA partida no estádio dos Aflitos começou frenética e com dois times buscando o gol. O Náutico poderia ter aberto o placar em chute de fora da área, mas Gledson salvou o clube catarinense. O Avaí também perdeu oportunidades de marcar, porém, aos 10 minutos, a bola acabou entrando.
Bruno Silva conseguiu recuperar a bola e acertou passe o atacante Getúlio. O jogador do Avaí não desperdiçou a oportunidade desta vez e finalizou bem para abrir o marcador em Recife: 1 a 0 para o Leão da Ilha.
QUASE O SEGUNDO DO AVAÍO time catarinense não queria dar tempo para o Náutico se recuperar do baque do primeiro gol e quase marcou o segundo. O meia-campista Lourenço soltou o pé de fora da área e quase marcou o gol, mas Anderson estava lá para salvar o Náutico.
NÁUTICO E AVAÍ CRIAM CHANCES PARA MARCARO Náutico acordou na partida e partiu para cima do Avaí em busca do empate. Mas o Leão da Ilha não deixou de atacar e também quase marcou. Após cobrança de falta, Getúlio finalizou e Anderson efetuou uma grande defesa. No finalzinho foi a vez do Timbu quase marcar em conseguiu segurar a pressão da equipe do Timbu em cabeçada de Matheus Jesus, mas Gledson defendeu e salvar o Avaí.
Segundo Tempo AVAÍ LEVA PERIGO EM CHUTE DE FORA DA ÁREANáutico e Avaí voltaram para o intervalo fazendo um jogo mais estudado. Lance de perigo, somente aos 18 minutos da etapa complementar, após finalização de Lourenço de fora da área e que levou perigo ao gol do Timbu.
AVAÍ SE FECHA NA DEFESA; NÁUTICO EM BUSCA DO EMPATECom a vantagem no placar, o Náutico foi para o tudo ou nada em busca da igualdade no marcador. O Timbu até criou situações para fazer o gol, mas as finalizações de Matheus Jesus e Murilo acabaram não entrando.
AVAÍ AMPLIA O PLACAR; NÁUTICO DIMINUI, MAS JÁ ERA TARDEQuando tudo indicava que o Náutico conseguiria o empate, o Avaí foi lá e ampliou o marcador. Aos 39 minutos, Copete passou em profundidade para Renato, que finalizou com qualidade suficiente para tirar do goleiro e fazer: 2 a 0.
Minutos depois do gol, Iury, do Avaí, e Marciel, do Náutico, se desentendem dentro do gramado. Pior para o jogador do Leão da Ilha, que acabou expulso. Com um a mais, o Timbu conseguiu diminuir o placar. Aos 44, Djavan arriscou de fora da área e marcou um lindo gol: 1 a 2. Mas já era tarde e o jogo acabou mesmo 2 a 1 para o Avaí.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados