Avaí vence o Náutico fora de casa e entra no G-4

Em pleno estádio dos Aflitos, em Recife, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí venceu o Náutico pelo placar de 2 a 1. A vitória do Leão da Ilha começou a ser construída com o gol marcado por Getúlio no início da primeira etapa. No segundo tempo, o segundo do time catarinense foi anotado por Renato. O Timbu ainda diminuiu o placar com Djavan, mas já era tarde.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o resultado, o Leão da Ilha subiu para a 3ª colocação, com 61 pontos ganhos e chega em ótimas condições na última rodada para conquistar o acesso. Já o Timbu permanece na 8ª posição, com 52 pontos e só cumpre na tabela na última rodada.

CALENDÁRIONa última rodada, o Náutico encerra sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 25 de novembro, no Mineirão, contra o Cruzeiro. Já o Avaí enfrenta o Sampaio Corrêa, dia 28 de novembro, na Ressacada.

A partidaCOMEÇO DE JOGO MOVIMENTADO E COM GOL DO AVAÍA partida no estádio dos Aflitos começou frenética e com dois times buscando o gol. O Náutico poderia ter aberto o placar em chute de fora da área, mas Gledson salvou o clube catarinense. O Avaí também perdeu oportunidades de marcar, porém, aos 10 minutos, a bola acabou entrando.

Bruno Silva conseguiu recuperar a bola e acertou passe o atacante Getúlio. O jogador do Avaí não desperdiçou a oportunidade desta vez e finalizou bem para abrir o marcador em Recife: 1 a 0 para o Leão da Ilha.

QUASE O SEGUNDO DO AVAÍO time catarinense não queria dar tempo para o Náutico se recuperar do baque do primeiro gol e quase marcou o segundo. O meia-campista Lourenço soltou o pé de fora da área e quase marcou o gol, mas Anderson estava lá para salvar o Náutico.

NÁUTICO E AVAÍ CRIAM CHANCES PARA MARCARO Náutico acordou na partida e partiu para cima do Avaí em busca do empate. Mas o Leão da Ilha não deixou de atacar e também quase marcou. Após cobrança de falta, Getúlio finalizou e Anderson efetuou uma grande defesa. No finalzinho foi a vez do Timbu quase marcar em conseguiu segurar a pressão da equipe do Timbu em cabeçada de Matheus Jesus, mas Gledson defendeu e salvar o Avaí.

Segundo Tempo AVAÍ LEVA PERIGO EM CHUTE DE FORA DA ÁREANáutico e Avaí voltaram para o intervalo fazendo um jogo mais estudado. Lance de perigo, somente aos 18 minutos da etapa complementar, após finalização de Lourenço de fora da área e que levou perigo ao gol do Timbu.

AVAÍ SE FECHA NA DEFESA; NÁUTICO EM BUSCA DO EMPATECom a vantagem no placar, o Náutico foi para o tudo ou nada em busca da igualdade no marcador. O Timbu até criou situações para fazer o gol, mas as finalizações de Matheus Jesus e Murilo acabaram não entrando.

AVAÍ AMPLIA O PLACAR; NÁUTICO DIMINUI, MAS JÁ ERA TARDEQuando tudo indicava que o Náutico conseguiria o empate, o Avaí foi lá e ampliou o marcador. Aos 39 minutos, Copete passou em profundidade para Renato, que finalizou com qualidade suficiente para tirar do goleiro e fazer: 2 a 0.