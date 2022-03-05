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Avaí vence o Hercílio Luz, escapa do rebaixamento e vai ao mata-mata do Catarinense

Resultado ajudou o Leão, já que o Barra acabou sendo derrotado pelo Joinville...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 18:44

Publicado em 05 de Março de 2022 às 18:44

Entrando em campo lutando para deixar as últimas colocações, além de mirar uma vaga na próxima fase, o Avaí buscava unicamente um triunfo sobre o Hercílio Luz, na tarde deste sábado, no estádio da Ressacada, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. E se deu bem. Além da vitória por 3 a 0 sobre o adversário, contou com tropeço do Barra na rodada para avançar ao mata-mata da competição.
Com o resultado, o time comandado por Eduardo Barroca encerrou sua participação na primeira fase ficando na 8ª colocação com 12 pontos. Já o time treinado por Raul Cabral, apesar do revés, manteve na vice-liderança com seus 21 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAVAÍ VAI PARA CIMA E ABRE A CONTAGEM NO INÍCIO
Precisando da vitória para escapar de um possível rebaixamento, e visando sua classificação, o Avaí não quis saber de ceder espaços ao time do Hercílio Luz. Nos primeiros movimentos, assustou o goleiro Matheus Aurélio em algumas chegadas, com o camisa 1 quase se complicando em um dos lances.
Na sequência, continuando melhor em campo, o Leão finalmente encontrou seu tento. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alemão que tocou para Lourenço, dando a deixa para o lateral driblar o marcador e mandar para o fundo das redes.
MANDANTES SEGUIAM EM BUSCA DE AMPLIAR O PLACAR
Com o tempo passando, o alviazul não dava espaço para que o adversário mostrasse força para recuperar-se no placar. Mesmo após a pausa para hidratação, seguiu melhor em campo ficando mais com a posse de bola, além de pressionar mais, porém sem sucesso.
Porém, próximo dos acréscimos dados pela arbitragem, voltou a assustar o rival. Em três tentativas seguidas, com a melhor delas saindo dos pés de Lourenço que acertou a trave em cobrança de falta, o time local lamentou a falta de sorte mantendo o marcador sem alterações.
PRESSÃO DO AVAÍ NA SEGUNDA ETAPA
Voltando a campo com a mesma intensidade que havia colocado no primeiro tempo, o time mandante chegou por duas vezes com Muriqui antes dos 10 minutos. Entretanto, tentando devolver na mesma moeda, Fabinho e Vitinho até conseguiram oferecer perigo ao goleiro Douglas, mas em ambas a bola acabou indo para fora.
ALVIAZUL FAZ MAIS DOIS
Na sequência, com direito a algumas trocas de ambos os lados, o Avaí chegou ao seu segundo gol aos 20 minutos. Aproveitando erro da defesa rival, Morato driblou seu marcador e mandou para o fundo das redes fazendo 2 a 0.
Embalado pelo tento, o time da casa ampliou momentos depois. Após uma penalidade marcada pelo árbitro, ao ver a bola bater na mão de Rafael Lima, Copete foi para a cobrança para fazer 3 a 0 na Ressacada.
Nos momentos finais, além de mais algumas mudanças, pouco os dois times produziram, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final na partida em Florianópolis.FICHA TÉCNICAAVAÍ 3x0 HERCÍLIO LUZ
Data e horário: 02/03/2022, às 19h30 (de Brasília)​Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)Árbitro: Rodrigo D'Alonso FerreiraAssistentes: Eder Alexandre e Gizeli Casaril
Cartões Amarelos: Cleiton, 42'/1ºT; Andrei Alba, 7'/2ºT
Gols: Lourenço, 14'/1ºT (1-0); Morato, 20'/2ºT (2-0); Copete, 26'/2ºT (3-0)
AVAÍ: Douglas; Alemão, Betão, Lourenço e Cortez; Bruno Silva (Eduardo, aos 33'/2ºT), Jean Cleber e Morato; Muriqui (Paulo Baya, aos 33'/2ºT), Copete (Gustavo Santos, aos 33'/2ºT) e Rômulo (Jô, aos 15'/2ºT).(Técnico: Eduardo Barroca)
HERCÍLIO LUZ: Matheus; Cleiton, Rafael Lima, Kadu e Paulinho; Andrei Alba (Eduardo Meurer, aos 11'/2ºT), Jonathan Cabeça (Matheus Oliveira, aos 40'/2ºT) e Vitinho; Fabinho (Lucas Pederzoli, aos 11'/2ºT), Igor (Raí, aos 40'/2ºT) e Vinicius Urbano.(Técnico: Raul Cabral)
Crédito: AvaínãotomouconhecimentodoHercílioLuzeatropelouorivalnoestádiodaRessacada(Foto:LeandroBoeira/AvaíFC

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