Avaí vence Goiás e se mantém próximo do G4 da Série B

Na noite desta terça-feira (21), o Avaí recebeu o Goiás em confronto válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série B. Com torcedores na Ressacada, o Leão contou com gol de Jonathan no segundo tempo e venceu o jogo por 1 a 0. O triunfo manteve a equipe catarinense próxima do G4. Enquanto isso, o Esmeraldino pode perder a vice-liderança para o Botafogo, que ainda joga.
Agora, as duas equipes voltam a campo já no final de semana. Às 19h da próxima sexta-feira (24), o Goiás recebe o Vila Nova no clássico goiano. Enquanto isso, no sábado (25), o Avaí visita o CRB, às 18h30. Os dois jogos são válidos pela 26ª rodada da Série B 2021.Leão rugindo no começoCom a presença de pouco mais de 400 torcedores na Ressacada, o Avaí começou a partida subindo as suas linhas e controlando as ações do jogo. Por duas vezes, Tadeu teve que trabalhar. Na primeira, Vinícius Leite arriscou de fora da área, e o goleiro defendeu. Pouco depois, Getúlio recebeu cruzamento e desviou, forçando o camisa 1 a fazer milagre.
A pressão dos donos da casa continuou, e Copete quase abriu o placar. Lançado, Getúlio ajeitou para o colombiano, que dividiu com David Duarte e mandou para fora. Pelo lado do Goiás, o ataque pouco se fez presente no começo do duelo.
Exagerou na força!Depois da pressão inicial nos primeiros 20 minutos, o Avaí acalmou sua ações e passou a trabalhar mais a bola, tentando chegar na base da estratégia ao gol adversário. Com isso, também permitiu ao Goiás um respiro maior.
Sem ser pressionado, o time visitante passou a conseguir jogar mais e, consequentemente, teve sua chance de abrir o marcador. Aos 26 minutos, Apodi apareceu no meio da defesa e, sozinho, cabeceou firme para o chão. Contudo, a força foi tanto que a bola pingou e passou por cima da meta.
Partida esfriaDepois da resposta do Goiás, o ritmo do confronto diminuiu e o setor de meio de campo foi onde a bola mais ficou, com a posse se dividindo entre os dois plantéis.
Com a criação tendo diminuído, a melhor chance saiu na bola parada. Em um escanteio, Vinícius Leite tentou surpreendeu Tadeu. O goleiro do Goiás se recuperou a tempo de evitar o gol olímpico. Assim, levou o 0 a 0 para os vestiários.
Voltou como começouO intervalo serviu para Claudinei Oliveira injetar de novo na equipe do Avaí a energia do começo da partida. Com a bola durante os primeiros 15 minutos, a equipe da casa assustou Tadeu três vezes.
De cabeça, Copete mandou a bola nas mãos do goleiro do Goiás. Pouco depois, Getúlio recebeu na área, dominou e chutou, mas acabou errando o alvo. Por fim, na melhor das oportunidades, Lourenço finalizou firme, no alto. O camisa 1 do Esmeraldino voou bonito para fazer a defesa.
Pressão insistenteO Avaí continuou em cima do adversário no segundo terço da etapa final. Até os 30 minutos, o Leão pressionou a saída de bola do adversário e, ao mesmo tempo, impossibilitou as raras saídas em contra-ataque do time goiano.
Contudo, mesmo ficando mais com a posse e rondando a área adversária, o Avaí pouco conseguiu finalizar de forma perigosa. Depois da defesa de Tadeu ainda nos primeiros minutos, o principal lance ficou pela reclamação de um possível pênalti, quando a bola bateu na mão de Fellipe Bastos, mas a arbitragem mandou seguir.
Fazendo brilhar a estrela do treinadorCom a reta final do confronto se aproximando, os dois técnicos mexeram nas equipes e visaram dar novo fôlego. Uma das mudanças do Goiás, Dadá Belmonte aproveitou vacilo de Glédson e por pouco não marcou.
Se a estrela do atleta goiano não brilhou, a de Jonathan se fez presente. O atacante recebeu de Valdívia e chutou de longe. A bola bateu em Matheus Salustiano e morreu no ângulo do gol defendido por Tadeu. Os dois jogadores que participaram do lance tinham entrado havia pouco tempo. Desse modo, o resultado permaneceu no 1 a 0 até o final, garantindo os três pontos para os donos da casa.FICHA TÉCNICAAVAÍ 1 X 0 GOIÁSLocal: Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SCData/Horário: 21 de setembro de 2021 (terça-feira), às 19hÁrbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)Gol: Jonathan (34'/2°T)Cartões amarelos: Bruno Silva, Ronaldo Silva, Lourenço, Jonathan, Jean Cléber (Avaí), Nicolas, Alef Manga, Apodi (Goiás)
AVAÍ: Glédson; Iury (Valdívia, aos 24'/2°T), Betão, Fagner Alemão e Diego Renan; Jean Cléber, Bruno Silva e Lourenço (Rafael Pereira, aos 41'/2°T); Vinícius Leite (Rômulo, aos 41'/2°T), Getúlio (Jonathan, aos 30'/2°T) e Copete. Técnico: Claudinei Oliveira.
GOIÁS: Tadeu; Apodi (Artur, aos 30'/2°T), David Duarte, Matheus Salustiano e Hugo (Luan Dias, aos 39'/2°T); Caio (Fellipe Bastos, aos 21'/2°T), Rezende e Elvis; Dieguinho, Nicolas (Bruno Mezenga, aos 21'/2°T) e Alef Manga (Dadá Belmonte, aos 30'/2°T). Técnico: Marcelo Cabo.