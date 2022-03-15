Avaí trabalha de olho nas quartas de final do Campeonato Catarinense

Após empatar com o Brusque na partida de ida das quartas de final do Catarinense, o Avaí retomou os trabalhos e o técnico Eduardo Barroca começou a projetar a sua equipe.
O treinador terá a semana livre e, sabe que precisa voltar para casa com a classificação, pois assim poderá ganhar uma tranquilidade no seu trabalho.
Tática
Nesta terça-feira, Eduardo Barroca focou no lado tático com os jogadores e cobrou empenho dentro de campo para que o time possa desenvolver o seu melhor em campo.
Com a igualdade por 1 a 1, o confronto está aberto e, quem vencer no Augusto Bauer avança no torneio estadual.