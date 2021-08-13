Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Avaí terá o reforço de Serrato para encarar o Náutico

Por lesão, atleta não participou do jogo onde o time Azzurra perdeu por 1 a 0 diante do Guarani...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 11:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 11:16
Crédito: Meio-campista volta a ser opção para Claudinei Oliveira (Leandro Boeira/Avaí
Diferente do que aconteceu na última rodada da Série B do Brasileirão, o técnico Claudinei Oliveira poderá contar com o meio-campista Serrato no difícil jogo frente ao Náutico do próximo sábado (14), às 19h (de Brasília), novamente na Ressacada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta que se recuperou de lesão concedeu entrevista coletiva para a TV Avaí e ratificou o fato de que, nesse momento, é preciso pensar na manutenção da regularidade do time. Antes do revés para o Guarani, a equipe chegou a ficar 11 rodadas sem saber o que é derrota.
- Acho que a performance está boa. A gente vem fazendo bons jogos. Temos que continuar mantendo assim para no final dar tudo certo. É importante uma vitória para a gente entrar no bolo. Tem bastante time com a mesma pontuação, com poucos pontos de diferença também - analisou.
Serrato também falou sobre sua situação individual onde garantiu ter plenas condições de ser acionado por Claudinei na busca pela retomada do caminho das vitórias:
- Estou pronto para voltar. Infelizmente tive uma lesão, mas graças a Deus foi uma lesão pequena, com apenas um jogo fora. Agora é voltar com tudo. Como a Série B é muito difícil, o importante é ser regular. Temos que somar pontos sempre, tentar engatar mais uma sequência invicta e estar sempre na parte de cima para no final conseguir o acesso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados