Avaí terá o reforço de Serrato para encarar o Náutico

Crédito: Meio-campista volta a ser opção para Claudinei Oliveira (Leandro Boeira/Avaí

Diferente do que aconteceu na última rodada da Série B do Brasileirão, o técnico Claudinei Oliveira poderá contar com o meio-campista Serrato no difícil jogo frente ao Náutico do próximo sábado (14), às 19h (de Brasília), novamente na Ressacada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta que se recuperou de lesão concedeu entrevista coletiva para a TV Avaí e ratificou o fato de que, nesse momento, é preciso pensar na manutenção da regularidade do time. Antes do revés para o Guarani, a equipe chegou a ficar 11 rodadas sem saber o que é derrota.

- Acho que a performance está boa. A gente vem fazendo bons jogos. Temos que continuar mantendo assim para no final dar tudo certo. É importante uma vitória para a gente entrar no bolo. Tem bastante time com a mesma pontuação, com poucos pontos de diferença também - analisou.

Serrato também falou sobre sua situação individual onde garantiu ter plenas condições de ser acionado por Claudinei na busca pela retomada do caminho das vitórias: