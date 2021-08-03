Avaí tenta aumentar marca positiva como visitante na Série B

Na 4ª colocação da Série B, o Avaí regressa ao gramado no próximo fim de semana e o adversário é o CSA, no estádio Rei Pelé.
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Em meio ao bom momento no torneio nacional, o Leão terá pela frente um desafio pessoal, que é deixar o gramado sem levar gols.
Nos últimos três jogos como visitante, o Avaí não foi vazado, o que ajudou o time a subir na classificação da Série B.
O último gol sofrido pela equipe de Claudinei Oliveira foi contra o Londrina. Na ocasião, o clube catarinense venceu por 3 a 1.