Avaí tenta aumentar marca positiva como visitante na Série B

Crédito: André Palma/Avaí

Na 4ª colocação da Série B, o Avaí regressa ao gramado no próximo fim de semana e o adversário é o CSA, no estádio Rei Pelé.

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Em meio ao bom momento no torneio nacional, o Leão terá pela frente um desafio pessoal, que é deixar o gramado sem levar gols.

Nos últimos três jogos como visitante, o Avaí não foi vazado, o que ajudou o time a subir na classificação da Série B.